

​Grève des pilotes chez Air Tahiti : 7 000 passagers seront encore impactés samedi et dimanche

Tahiti, le 10 avril 2026 - Le trafic aérien domestique était à l’arrêt, ou presque, ce vendredi matin. Il a toutefois repris en partie dans l’après-midi, permettant d’assurer environ un tiers des rotations initialement prévues.



La grève des pilotes d’Air Tahiti, débutée ce vendredi matin, est particulièrement mal tombée : “13 000 passagers sont attendus entre vendredi et lundi dont 7 000 entre samedi et dimanche avec les retours de vacances”, expliquait la direction marketing et commerciale de la compagnie aérienne.



Les perturbations ont également touché le monde sportif. Plusieurs clubs de taekwondo, qui devaient se rendre à Raiatea pour la Coupe Raromatai 2026, sont restés bloqués.



Dans le hall de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, de nombreux voyageurs se sont retrouvés sans solution immédiate pour rejoindre leur île. La compagnie Air Tahiti les a invités à “consulter son site internet et sa page Facebook”. Elle s’est toutefois organisée pour reprogrammer les passagers dont les vols avaient été annulés, soit sur d’autres compagnies, soit sur de nouvelles rotations, avec une priorité accordée aux résidents et aux scolaires.

10 rotations effectuées sur 33

À l’origine du mouvement, une question qui revenait depuis plusieurs mois : la gestion des plannings et des congés, jugée incompatible avec des conditions de travail acceptables par les pilotes. Selon le Syndicat des personnels navigants techniques de Polynésie française (SPNTPF), majoritaire au sein de la compagnie, l’organisation actuelle ne permettait plus de garantir des temps de repos normaux. Plannings contraints, repos difficiles à anticiper, parfois repoussés à plusieurs reprises… En filigrane, une fatigue qui s’installait et une pression qui montait, dans un contexte d’effectifs jugés insuffisants.



Et derrière ces revendications, une inquiétude plus large : celle de la sécurité. “On n’a pas fait grève depuis 2004, on a été patients. Là, on a une forte mobilisation : sur les 96 pilotes et commandants de bord, 70 % de nos pilotes sont en grève ce vendredi. C’est pour la sécurité des pilotes et celle des passagers que l’on fait ça”, affirmait un représentant syndical.

Face à la paralysie, Air Tahiti multipliait vendredi les solutions pour faire partir un maximum de passagers. “Air Tahiti a ajouté de nouvelles rotations pour absorber une partie du trafic : au totale 10 sur 33 ont pu être effectuées en donnant la priorité aux résidents et aux groupes scolaires. Des alternatives avec Air Moana, Apetahi Express, Vaearai sont en discussions pour assurer d’autres rotations. Les billets seront remboursés par Air Tahiti ensuite. Il n’y aura pas de frais de modification ni de remboursement applicable et l’avoir est valable un an”, informe la direction marketing et commerciale.



La compagnie précise néanmoins que les remboursements interviendront après la grève : “Veuillez noter que les frais de modification et de remboursement ne seront pas appliqués pendant toute la durée de la grève.”



Une réunion afin de reprendre les négociations entre la direction et le syndicat aura lieu samedi dans la matinée.

Rédigé par Violaine Broquet le Vendredi 10 Avril 2026 à 18:28 | Lu 1066 fois



