​Air Tahiti gagne la 3e étape, Shell remporte la Hawaiki Nui 2022

Tahiti, le 28 octobre 2022 – L'équipe d'Air Tahiti a remporté vendredi midi la troisième étape de la Hawaiki Nui, devant Team OPT et Shell Va'a. Au classement général, Shell remporte sa troisième Hawaiki Nui consécutive et décroche un nouveau trophée perpétuel.



Brillant second lors de la première étape mercredi, Air Tahiti a remporté vendredi la troisième étape de la Hawaiki Nui Va'a 2022 en 4 heures, 13 minutes et 1 seconde. L'équipe emmenée par Kyle Taraufau décroche la première victoire de son histoire sur cette étape "marathon" entre Taha'a et Bora Bora. Team OPT, moins en vue durant cette édition, s'est montré à la hauteur de sa réputation en prenant la deuxième place de l'étape à 54 secondes des leaders. Et l'ogre Shell Va'a de David Tepava a terminé à la troisième place à 1 minute et 20 seconde d'Air Tahiti.



Au classement général, c'est sans suprise Shell Va'a qui remporte sa troisième Hawaiki Nui consécutive après celles de 2018 et 2019 -les éditions 2020 et 2021 ayant été annulée pour cause de Covid- et qui rafle un nouveau trophée perpétuel.



Plus d'informations, réactions et photos à venir…