​Air Tahiti baisse le rideau à Ua Pou

Ua Pou, le 25 juin 2021 – L’agence Air Tahiti de Ua Pou a fermée définitivement et laisse la population dans le flou. Le directeur de l’agence, Rudolf Klima, a le sentiment que les choses auraient pu mieux se passer.



Le rideau de l’agence Air Tahiti de Ua Pou s’est définitivement baissé mercredi à 16 heures et il ne se relèvera plus. Le local qui est toujours la propriété de la compagnie ne sera pas repris par la société Tahiti Air Charter qui prévoyait son installation à Ua Pou à partir du 1er juillet. L’arrivée tant attendue du nouvel avion censé desservir les Marquises, le fameux “Pihiti”, est loin d’être assurée. Toute la population de l’île est dans le flou, y compris le directeur de l’agence, Rudolf Klima, qui déplore le manque d’informations sur la transition entre les deux compagnies aériennes.



“On nous a éjectés au profit de Tahiti Air Charter qui aurait normalement dû nous remplacer dès janvier. Ils ont signé la DSP (Délégation de Service Public) en novembre et avaient donc toutes les données, mais le gouvernement leur a accordé un délai supplémentaire de six mois sans pénalité car ils n’étaient pas prêts.”



Air Tahiti semble aussi avoir quelques soucis d’organisation car rien n’est clair concernant la suite pour Rudolf Klima et son équipe : “On ne nous dit rien ! Je suis censé prendre ma retraite mercredi prochain, mes deux assistants ont reçu leur notification de fin de contrat mais les deux bagagistes qui travaillent avec nous ne savent pas ce qu’ils vont devenir. Je ne sais pas non plus ce que je suis censé faire du mobilier de l’agence qui appartient aussi à Air Tahiti. À chaque fois que je les appelle, ils me disent d’attendre un peu, qu’ils ne savent pas pour l’instant, mais le dernier vol est dans quatre jours ! Il serait temps de savoir…”



Le délai accordé à Tahiti Air Charter en début d’année a pris Air Tahiti de cours, ces derniers sont donc passés par un sous-traitant pour assurer les vols jusqu’en juillet, la société suisse Zimex. Une collaboration très appréciée par Rudolf Klima : “Depuis que Zimex est arrivé, c’est du bonheur ! Les vols ne sont jamais annulés, ils sont toujours à l’heure et on travaille dans de bonnes conditions. J’aurais accepté volontiers de repousser mon départ à la retraite pour travailler plus longtemps avec Zimex”.