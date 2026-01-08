

​Air France en Polynésie met le cap sur l’excellence et la proximité

Tahiti, le 14 janvier 2026 - Depuis août 2025, Alexandra Martino a pris les rênes de la direction régionale d’Air France en Polynésie française, succédant à Jean-Luc Mévellec. Déjà familière du territoire, où elle a exercé plusieurs fonctions stratégiques, elle revient avec une ambition claire : renforcer la présence de la compagnie aérienne dans le Pacifique tout en valorisant la culture locale. Entre modernisation de la flotte, création d’emplois, innovations en matière de confort et engagement durable, elle trace les grandes lignes d’une stratégie qui entend conjuguer excellence aérienne et attachement au Fenua.



Vous connaissez déjà la Polynésie française pour y avoir exercé en tant que directrice de cabinet de Virginie Bruant, alors ministre du Travail. Qu’est-ce que ce retour représente pour vous, à titre personnel et professionnel ?

“Revenir en Polynésie française est pour moi une immense joie, tant sur le plan personnel que professionnel. J’ai eu la chance de découvrir et d’apprécier la richesse de la culture polynésienne ainsi que la chaleur de ses habitants lors de mes précédents postes en tant que Responsable de la base PN [Personnel navigant, NDLR] d’Air France à Papeete puis directrice de cabinet de la ministre du Travail. Sur le plan professionnel, c’est un honneur et une responsabilité de pouvoir contribuer au rayonnement de la Polynésie à travers Air France, acteur historique du développement aérien de la région. Je suis enthousiaste à l’idée de retrouver un environnement que je connais, d’y porter des projets ambitieux et de travailler main dans la main avec les équipes locales, les partenaires et les institutions, dans le respect des valeurs et des spécificités polynésiennes. Ce retour est aussi une formidable opportunité de poursuivre un engagement personnel pour le territoire, de renforcer les liens déjà noués et d’en tisser de nouveaux, au service du développement et de l’ouverture de la Polynésie sur le monde.”



Quels sont vos objectifs prioritaires à la tête d’Air France en Polynésie, notamment dans un contexte où la compagnie opère des vols directs vers Paris et Los Angeles ?

“Notre priorité est de continuer à améliorer l’expérience de voyage pour nos clients sur un marché dynamique et concurrentiel. L’arrivée de l’Airbus A350, il y 2 ans, sur la ligne Paris-Tahiti renforce notre engagement en offrant un confort supérieur dans toutes les cabines. Par ailleurs, nous avons augmenté le nombre de vols hebdomadaires, passant de cinq à sept selon les périodes, pour répondre à la demande croissante des marchés américains et européens. Notre ambition est de pérenniser cette ligne, d’attirer davantage de touristes tout en affirmant notre attachement à la Polynésie.”

“L’augmentation de nos fréquences crée des besoins supplémentaires et favorise l’embauche locale” Avec cinq vols hebdomadaires vers Paris et Los Angeles, la fréquence des rotations s’est intensifiée. Peut-on s’attendre à des créations d’emplois locaux, notamment pour le personnel navigant ou au sol ?

“Absolument. L’augmentation de nos fréquences crée des besoins supplémentaires et favorise l’embauche locale, aussi bien pour les personnels navigants que pour les équipes au sol. Cette dynamique entraîne également des retombées positives pour nos partenaires et pour l’économie locale à travers les emplois indirects générés.”



Le programme Flying Blue séduit de nombreux voyageurs réguliers. Quelles nouveautés ou avantages spécifiques sont prévus pour les clients polynésiens dans le cadre de ce programme de fidélité ?

“Flying Blue, reconnu pour la deuxième fois consécutive comme le meilleur programme au monde par ‘Point.me’ en 2025, propose de nombreux avantages à nos clients polynésiens. En plus des services comme Flying Blue Famille ou Flying Blue Extra, un partenariat récent avec Air Tahiti permet désormais d’utiliser ses miles pour voyager vers plus de dix îles polynésiennes, offrant ainsi une expérience de fidélité enrichie et adaptée à la réalité locale.”



Air France est engagée dans une démarche de développement durable, notamment via l’éco-pilotage et l’utilisation de carburants alternatifs. Comment ces initiatives se traduisent-elles concrètement sur les vols au départ de Tahiti ?

“Le secteur aérien représente aujourd’hui environ 2 à 3 % des émissions mondiales de CO 2 . Air France est pleinement engagée dans la décarbonation du secteur. Nous mobilisons l’ensemble de nos ressources pour y arriver, en travaillons main dans la main avec l’ensemble des parties prenantes : constructeurs d’avions, motoristes, énergéticiens. Concrètement nous activons simultanément plusieurs leviers. Le premier est l’incorporation de carburants d’aviation durable [le SAF, Sustainable aviation fuel, NDLR]. Les SAF sélectionnés par Air France-KLM permettent de réduire d’au moins 65 % les émissions de CO 2 sur l’ensemble de leur cycle de vie par rapport au carburant fossile classique. En parallèle, nous mettons en œuvre des mesures opérationnelles ambitieuses pour optimiser chaque vol et limiter nos émissions. Par ailleurs, notre délégation participe au Challenge Fenua Durable, afin de s’engager localement en faveur du développement durable.”



La collaboration avec Air Tahiti est un pilier de la connectivité locale. Comment envisagez-vous de renforcer ce partenariat pour fluidifier les correspondances et valoriser le hub de Tahiti-Faa’a ?

“Notre partenariat avec Air Tahiti, solide et historique, permet à nos clients d’acheter un billet unique pour des itinéraires combinant Air France, Delta Air Lines et Air Tahiti, facilitant ainsi les voyages depuis le monde entier vers les îles. Notre coopération s’est récemment intensifiée avec l’intégration d’Air Tahiti au programme Flying Blue. À l’avenir, nous souhaitons étendre ces accords, par exemple en proposant l’enregistrement des bagages jusqu’à la destination finale ou en facilitant les correspondances grâce à des horaires mieux adaptés, notamment pendant la saison hivernale.”

