​Agriculture biologique : une subvention de 18 millions pour Bio Fetia

Tahiti, le 14 avril 2021 - L’association SPG Bio Fetia s'est vue attribué une subvention de 18,3 millions de Fcfp pour développer son activité en 2021.



Afin de soutenir le développement de l’agriculture biologique en Polynésie française, le conseil des ministres a attribué une subvention de fonctionnement de 18,3 millions de Fcfp en faveur de l’association SPG Bio Fetia au titre de l’année 2021.

Fondée en 2011, l’association accompagne les producteurs locaux désireux d’obtenir le label Bio Pasifika et réalise des contrôles dans les fa’a’apu pour vérifier leur conformité à la norme océanienne d’agriculture biologique.

Le SPG Bio Fetia, acteur incontournable de la filière biologique, est le relais du service public de l’agriculture dans la mise en œuvre des programmes et des actions visant à promouvoir le développement d’une agriculture soucieuse du respect de l’environnement et de la santé des polynésiens.



Aujourd’hui, l’association regroupe plus de 167 adhérents, consommateurs et producteurs, répartis sur les archipels polynésiens au sein de onze groupes locaux. Les groupes locaux, implantés sur différentes îles, Tahiti, Moorea, Raiatea, Rangiroa, Nuku Hiva, Hiva Oa et Ua Pou, sont des points de relais indispensables pour un accompagnement au plus proche des agriculteurs et une bonne diffusion de l’information. Au 31 décembre 2020, pas moins de 64 exploitations agricoles représentant une superficie de 262 ha étaient engagées dans une démarche de garantie auprès de l’association.



La subvention octroyée permettra au SPG Bio Fetia de poursuivre ses activités et de répondre à la demande grandissante des producteurs et des consommateurs souhaitant s’impliquer dans l’agriculture biologique.