​Agression au couteau au collège Henri Hiro

Tahiti, le 10 octobre 2022 – Un lycéen de 15 ans a été placé en garde à vue auprès de la gendarmerie après avoir assené un coup de couteau à un collégien de 13 ans, lundi après-midi au collège Henri Hiro de Faa'a.



C'est un fait-divers aussi impressionnant qu'heureusement rarissime en Polynésie. Lundi après-midi, vers 14 heures, un lycéen âgé de 15 ans a assené un coup de couteau à un collégien de 13 ans au sein du collège Henri Hiro, ont rapporté nos confrères de TNTV dans la journée. Toujours selon la chaîne de La Mission, l'auteur des coups a été maîtrisé par un surveillant et interpellé avant d'être placé en garde à vue auprès de la gendarmerie. La victime a quant à elle été prise en charge par les secours et évacuée vers l'hôpital. Une enquête pour "tentative d'assassinat" a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Faa'a.