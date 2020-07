​Affaire Tefana : Me Koubbi entendu à Paris

Tahiti, le 1er juillet 2020 – L'avocat parisien d'Oscar Temaru, Me David Koubbi, a été entendu mercredi en audition libre en métropole dans le cadre de l'enquête préliminaire portant sur l'octroi de la protection fonctionnelle au maire de Faa'a dans l'affaire Radio Tefana.



C'était attendu. Me David Koubbi, l'avocat parisien d'Oscar Temaru, a été entendu mercredi à Paris en audition libre dans le cadre de l'enquête préliminaire portant sur le vote de la protection fonctionnelle octroyée au maire de Faa'a pour assurer sa défense dans l'affaire Radio Tefana. L'avocat au barreau de Paris, qui avait assuré la défense du leader indépendantiste en première instance à Papeete, devait initialement être entendu en métropole en même temps qu'Oscar Temaru, son premier adjoint et ses avocats le 27 mai dernier. Mais la procédure n'avait pas pu se tenir en raison du confinement. Finalement, l'avocat a été auditionné dans les mêmes conditions que la défense du maire de Faa'a mercredi.



Rappelons que cette enquête préliminaire, ouverte par le parquet de Papeete, porte sur la légalité de la prise en charge des frais de défense d'Oscar Temaru par la mairie de Faa'a, à hauteur de 12 millions de Fcfp, dans le cadre de la "protection fonctionnelle" accordée à un élu par sa collectivité. Le parquet soutien qu'une telle procédure n'est pas légale, puisque la "faute" reprochée à Oscar Temaru dans l'affaire Radio Tefana est "détachable" de ses fonctions de maire. La défense d'Oscar Temaru estime d'une part l'inverse, d'autre part que la procédure est prématurée puisque le maire de Faa'a n'a pas été jugé définitivement dans ce dossier.