​Accident mortel d'un motard de 52 ans à Faa'a

Tahiti, le 29 mars 2022 – Un motard âgé de 52 ans est décédé dans la nuit de lundi à mardi à Faa'a dans un accident de la route.



Nouvel accident mortel de la circulation dans la nuit de lundi à mardi vers une heure du matin à la limite entre Faa'a et Papeete, non loin de la piscine de Tipaerui. La victime, un motard a priori seul en cause âgé de 52 ans, est décédé après un accident au guidon d'une cylindrée de 600 cm3. Une enquête a été ouverte à la gendarmerie de Faa'a pour déterminer les circonstances exactes du drame.