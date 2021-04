​Accident mortel à Moorea

Moorea, le 20 Avril 2021 - Un accident mortel s’est produit lundi à Haapiti. Deux personnes, un jeune homme et une jeune femme, roulaient en scooter quand ils ont fait une chute à quelques mètres du pont de Tiahura. La jeune fille est décédée dans la soirée à l’hôpital de Afareaitu.



Un accident mortel a eu lieu lundi vers 18 heures à Haapiti au PK 26. Une jeune fille de 20 ans et un jeune homme de 23 ans ont fait une chute en scooter à quelques mètres du pont de Tiahura. Les deux victimes ont été transportées d’urgence à l’hôpital de Afareaitu par une équipe des sapeurs-pompiers de Moorea. Selon le constat de ces derniers, la jeune fille, qui est décédée dans la soirée, a subi plusieurs fractures tandis que le jeune homme a eu une jambe fracturée. A leur arrivée, les pompiers ont découvert sur place le scooter avec les deux victimes, non casquées. “L’enquête de la gendarmerie déterminera si le scooter a percuté un véhicule ou un des lampadaires”, témoigne Roland Tuaira, adjudant de la caserne des sapeurs-pompiers de Haapiti.