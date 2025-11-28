

​Accident à Gaz de Tahiti : trois blessés, pas de fuite de gaz

Tahiti, le 4 décembre 2025 – Ce jeudi matin, à 10 heures, un échafaudage s’est effondré sur un chantier en cours sur le site de Gaz de Tahiti à Papeete, faisant trois blessés. “L’ensemble du terminal a été mis en sécurité. Il n’y a pas de fuite de gaz”, précise l’entreprise. L’accès à la digue de Motu Uta est fermé.





Ce jeudi 4 décembre, à 10 heures, un échafaudage s’est effondré avec une partie de la végétalisation d’une cuve de Gaz de Tahiti sur son site de Motu Uta, dans la zone portuaire de Papeete, faisant trois blessés sérieux selon les premières informations recueillies sur place.



“Sur le chantier de la sphère TS3 (...) une partie de talus de sable (750 m3) en cours d’installation sur la sphère s’est effondrée”, indique l’entreprise dans un communiqué. “Notre cellule de crise a été activée et les moyens d’intervention sont en œuvre. L’ensemble du terminal a été mis en sécurité. Il n’y a pas de fuite de gaz. Les autorités et services de secours sont sur place en renfort de nos équipes d’intervention”, est-il précisé au sujet des conséquences de l’incident sur les installations. Gaz de Tahiti confirme par ailleurs que trois personnes sont blessées et ont été prises en charge par les secours.



L’accès à la digue de Motu Uta est fortement perturbé. Afin de faciliter la circulation et l’intervention des équipes de secours, il est demandé à la population de ne pas se rendre dans la zone. Un autre point de situation est prévu pour suivre l’évolution de la situation.



Vers midi, il était annoncé sur place que Motu Uta serait bloqué pour les deux prochaines heures. L’accident a fragilisé une conduite de gaz, qui est purgée en ce moment même. Un périmètre de sécurité de 200 mètres a été mis en place. Les entreprises du secteur sont à l’arrêt et les personnels ont été confinés.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 4 Décembre 2025 à 11:50 | Lu 750 fois



