​A l’école des pompiers

Kamalani Rasselet par exemple voudrait s’engager dans l’armée de terre après l’obtention de son brevet. "Je veux me réorienter plus tard dans les sections de combat de l’armée de terre. Du coup, tout ce que j’ai appris sur les sauvetages ou l’évacuation des victimes en cas d’accident pourra m’aider. Je pense aussi que la formation de jeunes sapeurs-pompiers va être un plus dans mon dossier de candidature" déclare cet élève en classe de JSP4. D’autres en revanche voudraient utiliser cette formation pour rendre service à la population. "Je n’aimerais pas en faire mon métier mais ces cours me serviront quand même à sauver des vies. J’ai vu beaucoup d’accidents graves à Moorea. J’aimerais bien intervenir plus tard, pourquoi pas en tant que sapeur-pompier volontaire, pour aider les victimes" confie pour sa part Renvoyé Rauhea, un autre élève en JSP4.