​A l’école de la voile traditionnelle

Hervé Bourmaud voudrait en fait réitérer son ancienne expérience de moniteur de voile dans la région de la Vendée, où il travaillait avec les écoles pour "introduire les connaissances sur la voile, le nautisme et la mer dans les programmes scolaires". L’environnement, notamment la sensibilisation à la protection de nos lagons, ne sera pas non plus négligé. "Naviguer dans le lagon permet d’avoir cette interaction avec le corail et de sensibiliser les gens aux problématiques qui les touchent. A partir de la pollution, on pourra aussi expliquer à ces jeunes les écosystèmes ainsi que des choses qui nous font prendre conscience de la fragilité du lagon, telle que l’augmentation de la population ou du plastique" confie l'ancien moniteur.

Cette future école de voile compte accueillir des jeunes de différents milieux sociaux, mais aura une attention particulière pour ceux issus des quartiers prioritaires. "Beaucoup de gens n’ont pas la facilité pour se rendre sur les motu (Fare One et Tiahura). On voudrait donc donner la possibilité à nos jeunes pour qu’ils puissent reprendre un peu possession de ce lagon grâce à la voile" constate t- il. L’idée est d’accueillir une classe d’une trentaine d’élèves par jour. Ils seront pris en charge par des moniteurs polynésiens à bord de pirogues à voile traditionnelles. La possibilité d’ouvrir cette école pendant les week-ends et les vacances n’est pas exclue.



Retardé dans ses démarches administratives en raison de la crise sanitaire, Hervé Bourmaud travaille actuellement avec des partenaires locaux, en particulier des spécialistes de la culture et de la voile, afin de créer une association qui gérera l'école. Des bénévoles y travailleront dans un premier temps ; le recrutement de moniteurs polynésiens est prévu par la suite. "On est là pour avoir ce côté social et pour lancer une mouvance. Générée par des acteurs de la vie sociale et économique, cette mouvance va créer un outil pédagogique adapté" espère-t-il.