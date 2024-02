​A TNTV, Goldorak est patraque

Tahiti le 6 février 2024 - Les syndicats de TNTV ont adressé un courrier au président du Pays pour dénoncer la double nomination à la tête de la chaîne, mais aussi les propos méprisants que le président du Pays leur a adressé.





A trop faire croire que l’on joue la transparence, le sujet est revenu en boomerang à la figure de Moetai Brotherson dans le cadre de la nomination de la nouvelle direction générale à TNTV. Avec Yves Haupert, Directeur général délégué, responsable « des programmes et de l'information », et Karl Tefaatau, directeur général, responsable « du reste », TNTV se retrouve avec une hydre à deux têtes aux commandes alors que des économies sont réclamées par le président du Pays lui-même.



Le choix de ne pas choisir après une longue campagne de recrutement qui coûtera la bagatelle de 28 millions de francs par an à la chaîne, alors que de nombreux salariés n’ont même jamais connu le plaisir d’une augmentation de salaire sur les dix dernières années.



Surtout, depuis la semaine dernière, ces nominations font grincer des dents les salariés de TNTV. Un temps évoquée, une motion de défiance n’a finalement pas été déposée, mais les syndicats veillent au bon déroulement de la suite et ont adressé un courrier lundi après-midi au président du Pays, accessoirement membre du conseil d’administration.



Ils attendent désormais de comprendre ce que peut leur apporter Karl Tefaatau, le protégé de Moetai Brotherson, qui a soutenu le Tapura aux dernières territoriales, que beaucoup jugent illégitime après le raté du lancement de la Polynesian Factory et son départ de la DGEN (Direction générale de l’économie numérique) pour la compagnie Air Moana qu’il a aussi quitté par la suite. Un parcours au cours duquel il s’est « viandé », selon les propos du président Brotherson aux salariés de TNTV, repris dans le courrier des syndicats A ti’a i mua, Otahi, CTSP-FO et CSIP.

​Un simulacre de consultation Cette double nomination s’est faite après une réunion le 17 janvier à TNTV, devant les salariés, lors de laquelle le président de la Polynésie française et les membres du CA sont venus pour les informer de la composition d'un comité de sélection pour réaliser les auditions des 8 candidats sur la base de 70 critères. Moetai Brotherson avait alors plaidé pour la transparence et l'impartialité en précisant qu’il ne participerait pas à ce comité.



Cela ne l’empêchera pas de recevoir trois candidats le matin du 30 janvier dans son bureau pour des entretiens plus ou moins longs (le plus long avec son préféré, Karl Tefaatau), avant que le conseil d’administration se réunisse l’après-midi du même jour pendant trois heures pour trancher sur le nom du nouveau DG. Une réunion pas si paisible que cela puisque faute d’entente au sein du CA et face au soutien des salariés à la candidature de Yves Haupert, ce sont deux directeurs qui étaient nommés.



Le lendemain, face aux salariés de TNTV, Moetai Brotherson tentait alors d’expliquer son choix, finalement partial. En effet, Tahiti Infos s’est procuré les notes attribuées aux huit candidats reçus par la commission spécialement créée, avant que seuls trois finalistes soient conservés. Le candidat « maison », Michael Charlet a obtenu 16,28 de moyenne, devant Karl Tefaatau, 15,67 et Yves Haupert devance tout juste un autre candidat « maison », Nicolas Perez (13,54 contre 13,51).



L’avis du personnel a lui aussi été balayé puisque sur les trois finalistes, c’est Yves Haupert qui sera plébiscité avec 67,74% des voix des salariés, contre 17,74% à Michael Charlet et 14,52% à Karl Tefaatau.



Un plébiscite des salariés envers Yves Haupert, contrebalancé par le courrier des syndicats qui voient en lui désormais quelqu’un « qui occupait des postes éminemment politiques se retrouver en charge de l’information. » « Depuis des années, les journalistes de TNTV font rempart contre toute intrusion politique pour préserver l’indépendance éditoriale de la chaîne », poursuit le courrier. « Comment rassurer les téléspectateurs qui douteront de l’information diffusée, car gérée par une personne marquée politiquement », se demandent les syndicats.

​Le mauvais plan Devant des salariés dubitatifs sur l’incohérence des propos du président du Pays qui souhaite dépenser moins, en dépensant plus, Moetai Brotherson ira jusqu’à tenir des propos chargés de dédain. « Il faut allumer vos lumières » a-t-il lancé à un salarié qui finalement s’interrogeait, comme tout le monde, sur l’augmentation des dépenses de direction, le gel des salaires des employés, et la demande parallèle d’économie. Un coup dur pour des équipes qui ont souffert et souffrent encore des décès de nos trois amis Brandy Tevero, Thierry Teamo et Florent Collet.



Finalement, le président du Pays avait son candidat, qu’il aurait pu nommer directement, et s’est coincé seul en s’embarquant dans une procédure qui ne sera pas respectée. « Un mauvais plan vaut mieux que pas de plan du tout », a assuré Moetai Brotherson face à des salariés effarés de ce peu de considération.



C’est peut-être la ligne de conduite du gouvernement finalement ? Un mauvais budget du Pays vaut mieux que pas de budget du tout. C’est déclinable à l’infini.

