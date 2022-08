​A Moorea, un club canin pour “améliorer l'éducation des animaux”

Tahiti, le 9 août 2022 - Chaque dimanche après-midi, les adhérents du Club Canin de Moorea éduquent, avec l’aide des entraîneurs, leur chien sur le stade de Vaiare. Comptant dans ses rangs quelques confirmés aux concours canins locaux, le club cherche actuellement de nouveaux membres sur Moorea et fait appel aux propriétaires de chiens de l’île à venir les rejoindre afin d’améliorer l’éducation de leur animal de compagnie.



Créé il y a quelques années, le Club Canin de Moorea est l’un des plus anciens clubs du fenua. Il a notamment pour objectif d’enseigner les rudiments éducatifs aux chiens de l’île sœur tels que les positions, la réponse à un rappel à distance, le refus de tout type d’appât d’une personne autre que le maître ou encore le marcher au pied sans laisse. Fort de sa vingtaine d’adhérents, le club possède trois entraîneurs confirmés en la personne de Frédérique Marere, pour les chiots, René Chaulet, pour les chiens confirmés, ainsi que Marcel Suhas pour les chiens difficiles. Chaque dimanche après-midi, les adhérents du club et leurs chiens s’entraînent, sur le stade de Vaiare, pour la discipline de l’obéissance (exercices simples pour que le propriétaire communique avec son chien) et pour celle du ring (avec les épreuves de l’assouplissement, du saut et du mordant).



La prochaine étape sera d’organiser des entraînements pour la discipline de l’agility (parcours chronométré avec différents obstacles). “A l’origine, on ne faisait que de l’obéissance et du ring. On veut maintenant développer cette troisième discipline qu'est l’agility. On attend surtout que le club se mette en règle par rapport à la Société Centrale Canine de France. Dans la discipline de l’agility, le chien doit faire un parcours avec différents obstacles le plus vite possible”, explique Frédérique Marere, secrétaire et entraîneur du Club Canin de Moorea. Bien qu’il compte dans ses rangs quelques propriétaires de chien confirmés aux concours locaux, le club propose aussi de donner aux habitants de l’île l’éducation nécessaire pour dresser leur chien et invite donc toutes personnes intéressées à rejoindre ses membres chaque dimanche.



Maltraitance animale



“On aimerait avoir plus d’adhérents, pas forcément pour faire de la compétition. C’est bien qu’ils viennent au Club Canin de Moorea parce qu’on leur apprend de nouvelles choses comme le refus d’appât, c'est-à-dire éviter que le chien mange de la nourriture au sol et les empoisonnements. On essaie de diversifier au maximum les activités comme la randonnée”, explique Frédérique Marere. Elle ajoute : “On accepte tous les chiens du moment qu’ils sont en bonne santé. Concernant les chiens de première catégorie comme les pitbulls ou les rottweilers, on demande aux maîtres de les garder en laisse pour éviter les accidents”. Frédérique regrette aussi le nombre de chiens livrés à eux même sur l’île et le problème de la maltraitance animale encore trop présente. “Je vois notamment beaucoup de chiens errants sur l’île. Les gens adoptent les chiots parce qu’ils sont mignons. Une fois qu’il grandit, le chien est abandonné. Il erre à droite et à gauche. Il n’y a plus de relation avec le maître. Je trouve cela dommage. On va justement montrer l’exemple aux gens dans le club afin qu’ils développent d’autres relations avec leurs chiens. Le chien n’est pas une alarme qui aboie, mais un compagnon et un membre de la famille”, insiste-t-elle.

Témoignages d'adhérents Angélique Semisi Hamida, de Paopao



“Pendant 7 ans, je n’ai pas eu de chien parce que j’ai eu ma fille. J’ai décidé maintenant de me remettre à l’éducation canine. Elle est maintenant plus positive avec des bases différentes que celles d’autrefois. J’ai du coup voulu revenir au club pour apprendre de nouvelles techniques. Je le fais par plaisir. J’aime le partage avec le chien, participer à son éducation… Cela m’apporte aussi beaucoup. On se remet en question en tant que personne avec l’éducation canine. On pense par exemple que assis, c’est assis, mais à un moment, le chien ne va pas vouloir coopérer. Il va alors falloir qu’on essaie de coopérer pour trouver des astuces et se creuser la tête pour pouvoir y arriver. Le maître n’est pas quelqu’un qui donne des ordres à son chien, mais fait des choses avec son chien.”



Fleur Rivière, de Maharepa



“J’ai voulu faire de l’éducation parce que je trouve que c’est ce qui fait une amitié avec son chien. Ça me fait chaud au cœur de l’emmener ici parce que ça me fait une relation avec lui. J’essaie de faire en sorte qu’il m’écoute, qu’il comprenne que je suis sa maîtresse… C’est un chien en fait qui a été à mon avis abandonné par des anciens locataires dans ma résidence. J’ai voulu qu’on le prenne parce que c’est un chien extraordinaire.”

Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 9 Août 2022 à 15:48 | Lu 273 fois