​A Mamao, deux salons de Noël et plus de pass sanitaire

Tahiti, le 18 décembre 2021 – Dès dimanche, le salon de Noël, qui se tient actuellement au Parc Expo de Mamao, sera divisé en deux évènements distincts comprenant chacun moins de 50 exposants. Il ne faudra donc plus de pass sanitaire pour y accéder.



Le traditionnel salon de Noël qui a lieu au Parc Expo de Mamao jusqu'au 24 décembre va être réorganisé. Dès dimanche, il sera séparé en deux salons étanches l'un de l'autre qui comprendront chacun moins de 50 artisans. Cette réorganisation permet donc la levée de l'obligation du pass sanitaire pour accéder au Parc Expo. Tel que l'explique Jennyfer Pontini, directrice de DB Tahiti, cette décision sera appliquée en vertu de la réglementation : "Nous avions assez d'espace pour monter deux salons et nous allons appliquer le protocole de la réglementation à la lettre". Ainsi, chaque salon disposera de plusieurs entrées et sorties.



Cette réorganisation intervient alors que plusieurs commerçants se plaignaient du manque d'affluence.

le Samedi 18 Décembre 2021