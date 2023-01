​A Here ia Porinetia veut innover pour monter sa liste

Tahiti, le 26 janvier 2023 – A Here ia Porinetia a lancé son appel à candidature interne pour constituer sa liste pour les territoriales le 12 janvier dernier. Les candidats ont jusqu'à ce vendredi à midi pour se faire connaître, avant un choix qui se veut “objectivé” en étant opéré par une “commission d'investiture”. La liste sera annoncée lors du congrès du 25 février prochain.



Fort des 11 700 voix qui l'ont positionné en quatrième parti politique polynésien lors des dernières législatives, le A Here ia Porinetia de Nicole Sanquer, Nuihau Laurey et Félix Tokoragi vient de boucler son “Tere farerei” et entame un “Tere utuafare”. Le premier était un tour de meetings sur l'île de Tahiti. Le second sera une tournée de réunions politiques directement dans les foyers des îles de Tahiti et Moorea jusqu'à la campagne officielle.



Mais outre ce travail sur le terrain, le parti vert et blanc a surtout déjà lancé –et même bien avancé– le processus de constitution de sa liste des 57 candidats pour les élections territoriales des 16 et 30 avril prochain. “Il fallait d'abord finaliser la structuration du parti et nous avons maintenant toutes nos équipes communales à Tahiti, Moorea et aux îles Sous-le-Vent”, explique la présidente du A Here ia Porinetia, Nicole Sanquer. Une zone géographique qui n'a pas été choisie au hasard, puisqu'elle regroupe les quatre premières sections électorales réunissant 45 des 57 candidats.



Une “commission d’investiture”



Pour ces candidats des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, A Here ia Porinetia a lancé un appel à candidatures interne le 12 janvier dernier qui arrive à échéance ce vendredi 27 janvier à 12 heures. C'est ensuite une “commission d'investiture” constituée de neuf membres du conseil politique du parti qui se réunira le 6 février pour valider les candidatures et les proposer au conseil politique le 12 février. En cas de problème, les candidats lésés pourront même saisir une “commission des litiges”. Et la liste sera annoncée le 25 février lors du congrès du A Here ia Porinetia. “Il y a plusieurs objectifs, parmi lesquels celui de renouveler la classe politique en identifiant des personnalités qui veulent s'engager pour le Pays et pour le changement. Mais c'est aussi une manière pour nous de définir démocratiquement la liste”, se félicite Nicole Sanquer.



Autre objectif de cette sélection “transparente et hyper-démocratique”, défend Nuihau Laurey, celui de mettre fin au mercato des élus insatisfaits qui voudraient rejoindre A Here ia Porinetia en dernière minute. L'élu affirme que tous les soutiens sont toujours les bienvenus aujourd'hui au sein du parti, mais il estime qu'il faut aussi savoir prendre la décision d'arrêter la liste assez tôt pour éviter de faire durer les tractations politiques malvenues. “On le voit à l'assemblée, le mode de choix privilégié par le passé, ça donne quelque chose qui ne défend pas l'intérêt général. C'est un bloc monolithique qui vote comme un seul homme les mesures proposées par le gouvernement même quand, individuellement, ils considèrent que ce sont de mauvaises mesures. On l'a vu pendant la gestion du Covid ou avec la création de la TVA sociale.”



Plus complexe à mettre en œuvre, le choix des 12 autres candidats des sections regroupant les Marquises, Tuamotu, Australes et Gambier sera fait directement par le conseil politique du parti. “Pour les îles éloignées, on savait qu'il nous serait matériellement impossible d'organiser le choix de nos candidats par des primaires”, concède Nuihau Laurey.



“Une diversité représentative”



Statutairement, Nicole Sanquer est déjà inscrite en tête de la section 2, Nuihau Laurey en tête de la section 3 et Félix Tokoragi en tête de la section des Tuamotu de l'Est. Tous les autres candidats doivent passer par la commission d'investiture. Et pour Nicole Sanquer, cette procédure innovante pour constituer la liste des candidats va servir l'objectif de renouvellement de la classe politique prônée par le parti. “On le voit, les profils déjà reçus sont très différents. Un des premiers critères, c'est d'avoir adhéré à A Here ia Porinetia et de partager ce projet de changement. Mais ensuite, ça peut aller de l'agriculteur à la femme au foyer, une présidente d'association, des syndicalistes, des fonctionnaires... Nous recherchons une diversité représentative de la société polynésienne. Il y a quelques élus. Notamment des élus municipaux. Mais finalement assez peu.”



Enfin, le nom de la tête de liste sera officialisé dans les semaines à venir. S'il se porte depuis plusieurs mois sur Nuihau Laurey, la décision n'est pas encore officiellement arrêtée. Elle le sera néanmoins avant le congrès du 25 février. Et A Here ia Porinetia devrait donc figurer dans un mois parmi les premiers partis en lice à présenter ses candidats aux territoriales.

Première réunion de la commission d'enquête



Finalement votée le 13 décembre à l'assemblée après avoir fait parler d'elle pendant plus de sept mois, la fameuse “commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire” proposée par le groupe A Here ia Porinetia à l'assemblée se réunira pour la première fois ce vendredi matin à Tarahoi. Les 13 membres de la commission ont été convoqués pour une réunion destinée à fixer la liste des personnes à auditionner et le calendrier des travaux. Présidée par l'élu Tapura John Toromona, la commission est constituée de 8 élus de la majorité et 5 de l'opposition en proportion de la représentation à Tarahoi.



“Nous sommes pour la transparence et nous n'avons rien à cacher”, avait affirmé la présidente du groupe Tapura, Tepuaraurii Teriitahi, lors du vote en séance au mois de décembre dernier à l'assemblée, tout en mettant en garde : “Il est hors de question que cette commission d'enquête ressemble à un tribunal”. L'élu A Here, Nuihau Laurey, avait assuré de son côté que l'objectif n'était “pas d'incriminer, mais d'être meilleur” en analysant les décisions prises pendant la crise Covid. En pleine campagne des territoriales, ça promet.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Jeudi 26 Janvier 2023 à 21:31 | Lu 904 fois