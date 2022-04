​À Arutua, le Pays veut retirer le voilier après le thonier

Tahiti, le 20 avril 2022 – Le vice-président en charge des Transports interinsulaires, Jean-Christophe Bouissou, a développé mercredi un point d'étape des opérations de démantèlement des navires échoués aux Tuamotu, notamment pour le démontage du thonier Shen Gang Shun à Arutua par la barge Panama et le remorqueur Koole 35. Un prestataire hollandais avec qui le Pays négocie également le retrait du voilier également échoué le 12 mars dernier sur l'atoll.



Alors que l'impressionnante barge Panama et son remorqueur Koole 35 sont entrés ces derniers jours dans le port de Papeete avant de repartir pour Arutua, le vice-président en charge des Transports interinsulaires, Jean-Christophe Bouissou, a détaillé mercredi le programme des opérations de déséchouement en cours actuellement dans les différents atolls des Tuamotu.



À Arutua, où le thonier Shen Gang Shun s'est échoué en mars 2020, le navire s'est couché sur le flanc et déplacé de 200 mètres sur le platier en l'espace de deux ans. La dernière décision de justice a autorisé le Pays à intervenir et adresser la facture à l'armateur. Le remorqueur et la barge de la société hollandaise choisie le Pays sur appel d'offres sont partis mardi en direction des Tuamotu. Les opérations consistent à dégazer les cales du navire, à dégager la cargaison, à pomper ce qui reste de carburant ou de fuel lourd à bord des cales du navire et enfin à découper et retirer les cloisons ainsi que les moteurs du thonier. La barge sera positionnée à proximité du récif, côté large, pour une opération prévue sur cinq mois pour la bagatelle de 360 millions de Fcfp.



Dans le même temps, Jean-Christophe Bouissou a évoqué également les discussions avec la même société hollandaise pour procéder au retrait du voilier "Lorraine D" de 30 tonnes échoué le 12 mars dernier sur le même atoll de Arutua. Le vice-président qui a indiqué que le propriétaire Suisse du navire était de toutes façons "insolvable" et qu'il avait même quitté la Polynésie française tout récemment, abandonnant ainsi son voilier sur l'atoll.