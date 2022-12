​900 000 Fcfp de marchandises volées au Super U de Papara

Tahiti, le 22 décembre 2022 – Deux adolescents de 16 ans et un jeune homme de 19 ans ont été interpellés mardi après quatre cambriolages nocturnes commis au Super U de Papara. Les trois individus, qui ont reconnu avoir volé pour plus de 900 000 fcfp de marchandises au sein du magasin, ont été présentés devant la justice jeudi.



Un jeune homme de 19 ans ainsi que deux adolescents de 16 ans ont été arrêtés mardi par les gendarmes de la brigade de Papara à la suite d'une série de vols commis au Super U de Papara. Dans la nuit du 27 au 28 novembre, les trois individus – qui ont reconnu les faits – s'étaient introduits dans le magasin en escaladant sa devanture. Cagoulés pour ne pas être identifiés par les images de vidéosurveillance, ils avaient pénétré dans l'établissement par une fenêtre restée ouverte et avaient volé de l'alcool ainsi qu'un vélo. Rebelote la nuit suivante : les deux mineurs et leur acolyte étaient revenus dans le magasin où ils avaient de nouveau dérobé de l'alcool et un second vélo.



Le 7 décembre, les trois cambrioleurs avaient de nouveau pénétré dans le Super U de Papara en entrant par une fenêtre du rez-de chaussée. Ils avaient cette fois volé des cigarettes, des cigarettes électroniques ainsi que des bouteilles d'alcool en emportant ces objets dans des sacs vendus dans le magasin. Le 17 décembre, les trois voleurs avaient commis un ultime cambriolage du supermarché. Mais la gérante du magasin, qui avait placé un détecteur de mouvements au sein de son établissement, avait alors appelé les gendarmes.



Comparution immédiate



Arrivés sur place et alors que les cambrioleurs venaient de prendre la fuite, les gendarmes avaient trouvé le sac de l'un d'entre eux avec son téléphone et avait ainsi pu l'identifier. Mardi, les trois cambrioleurs ont donc été interpellés et placés en garde à vue. Les deux mineurs ont été interpellés à Papara et entendus à la gendarmerie de la commune. Le majeur a été interpellé sur l'île de Tahaa'a où il venait de rejoindre sa famille.



Transféré à Tahiti, le jeune homme de 19 ans, qui a déjà été condamné pour agression sexuelle lorsqu'il était encore mineur, a été présenté en comparution immédiate jeudi. Dans la mesure où les parties civiles de ce dossier n'avaient pas été convoquées à l'audience, le tribunal correctionnel a renvoyé l'audience et ordonné le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire à Taha'a. Les deux mineurs ont quant à eux été présentés devant le juge des enfants, placés sous contrôle judiciaire dans l'attente d'une prochaine audience fixée au 6 février prochain.