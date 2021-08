​833 millions pour le lifting de l'ex-hôtel Prince Hinoï

Tahiti, le 30 août 2021 – Le haut-commissariat a annoncé lundi l'agrément de défiscalisation pour les 833 millions de Fcfp de travaux de rénovation et réhabilitation de l'ancien hôtel Prince Hinoï à Papeete, dont l'ouverture est prévue fin 2022 sous l'enseigne Maitai Express Tahiti.



Un agrément pour une défiscalisation nationale a été accordé à la société Pierline pour la rénovation et la réhabilitation de l’ancien hôtel Prince Hinoï, situé au cœur de la ville de Papeete, a annoncé lundi le haut-commissariat. Lors de sa réouverture, envisagée pour fin 2022, l'hôtel sera exploité sous l’enseigne Maitai Express Tahiti. Le coût total du programme d’investissement, qui porte également sur l’acquisition d’équipements mobiliers, s’élève à 833 millions Fcfp. Avec l’agrément délivré, l’État annonce concourir à la création de 18 emplois.



L’établissement hôtelier comportera 55 chambres et 8 suites ; il sera classé en catégorie 2 étoiles. Le positionnement sur le créneau de l’hôtellerie de moyenne gamme permet d’offrir une alternative aux hôtels de haut standing et aux pensions de famille qui constituent l’essentiel de l’offre hôtelière classée de catégorie internationale.