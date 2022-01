​811 millions pour la transition écologique au fenua

Tahiti, le 26 janvier 2022 - Une convention portant sur 811 millions de Fcfp sur trois ans a été signée mardi entre l'Agence de la transition écologique et le Pays. Ce partenariat, qui entre dans le cadre du contrat de développement, doit permettre d'accompagner la Polynésie dans sa transition énergétique et "apporter des réponses adaptées en matière de développement durable et de protection de l’environnement".



Le haut-commissaire, Dominique Sorain, et le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, ont signé mardi une convention pluriannuelle portant sur 811 millions de Fcfp sur trois ans (2021-2023) pour l’accompagnement de la Polynésie dans sa transition écologique, annonce le haut-commissariat dans un communiqué. Une co-participation Etat et Pays à hauteur de 405,5 millions de Fcfp chacun, qui s’inscrit dans le cadre du contrat de développement et de transformation. Cette somme doit permettre d'une part, "d'accompagner la transition énergétique sur l’ensemble du territoire" et d'autre part également de "développer l’économie circulaire et accompagner la gestion des déchets." La convention sera ratifiée prochainement par le président de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), Arnaud Leroy.



L'Ademe, désormais appelée Agence de la transition écologique, est un établissement public dont la mission est notamment de "coordonner, faciliter et réaliser" toutes opérations ayant pour finalité la réalisation d’économies d’énergie, le développement des énergies renouvelables, la lutte contre le changement climatique, la gestion des déchets et la transition vers l’économie circulaire. Elle joue un rôle de conseil auprès des entreprises et des collectivités.