​651 candidats pour 7 postes de policiers

Tahiti, le 28 septembre 2022 – Les épreuves d'admissibilité du très attendu concours de gardien de la paix du corps d’État pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) ont été organisées mercredi dans les trois centres d'examen de Papeete, Pirae et Papeari. Sur les 1200 inscrits, 651 candidats se sont présentés pour 7 postes de policiers ouverts.



C'était l'une des grandes revendications des syndicats de policiers, et notamment du syndicat FO-Police lors des dernières législatives, la phase d'admissibilité du concours de gardien de la paix du corps d’État pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) s’est tenue mercredi matin sur trois centres d'examen situés à Papeete, Pirae et Papeari. Cette première étape du concours est composée de trois épreuves écrites résolution de cas pratique ; questionnaire à choix multiples de culture générale et de langue étrangère (anglais, espagnol ou allemand) ; tests psychotechniques.



Sur les 1200 inscrits, 651 candidats désireux d'intégrer la police nationale se sont présentés dans un des trois centres d'examen. La liste des candidats admissibles sera diffusée à compter du 21 octobre sur le site du haut-commissariat. Les épreuves sportives et orales des admissibles auront lieu à compter du 7 novembre prochain et la liste des lauréats sera publiée le 16 novembre. 7 postes de policiers sont ouverts dans le cadre de ce concours de gardien de la paix. Les lauréats seront incorporés en école de police en France hexagonale à compter du 5 décembre 2022 pour une durée d'un an. À l'issue de leur scolarité, ils seront affectés au sein de la direction territoriale de la police nationale en Polynésie française.