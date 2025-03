​60 étudiants face à 30 entreprises

Tahiti, le 12 mars 2025 – Le restaurant Gauguin a accueilli un job dating à l’intention des élèves de BTS du lycée Taiarapu Nui, mercredi matin. Une trentaine de petites et grandes entreprises avaient fait le déplacement, avec des offres de stage et d’emploi à la clé.





Tenue locale, badge sur la poitrine et dossier en main, des élèves du lycée Taiarapu Nui de Taravao ont participé à un job dating, mercredi matin, au restaurant Gauguin de Papeari. Un cadre au bord de l’eau apaisant et convivial, parfait pour surmonter le stress des entretiens.



Encadrés par une dizaine de professeurs, 60 étudiants en BTS Management économique de la construction (MEC), Conseil et commercialisation de solutions techniques (CCST) et Gestion de petite ou moyenne entreprise (GPME) ont bénéficié de cette deuxième édition augmentée avec 30 entreprises mobilisées, contre 19 l’an dernier. Les domaines représentés étaient à la fois variés et ciblés, du secteur bancaire au transport, en passant par l’énergie, les grandes enseignes ou encore le BTP.



Les élèves de première année se sont concentrés sur la recherche de stage, tandis que leurs camarades de deuxième année ont amorcé la recherche d’un emploi. “C’est une démarche complexe, voire difficile. Certains élèves n’y arrivent pas. Le marché à la Presqu’île est restreint et nous ne sommes pas le seul établissement à chercher des débouchés pour nos élèves. On veut les confronter à de nouvelles expériences et faire en sorte qu’ils puissent rencontrer des professionnels de la zone urbaine”, explique Tumatarii Becher, professeure d’économie-gestion et coordinatrice du projet.





Préparation et autonomie

Chaque classe avait préparé ces rencontres en amont. “Les GPME se sont chargés de l’organisation, de la prospection des entreprises à la réalisation de la communication, donc c’est déjà un gain d’expérience. On a réalisé deux simulations d’entretien d’embauche avec des questions types. On les a aussi briefés sur la posture, la tenue vestimentaire et leur dossier de candidature. On les encourage à connaître les missions pour lesquelles ils postulent : c’est un plus pour l’employeur ! On leur laisse aussi une part d’autonomie dans leur organisation”, poursuit l’enseignante.



Le Service de l’emploi s’est joint à l’initiative dans le cadre d’un atelier animé par Thierry Tauira, conseiller et responsable de l’antenne de Taravao : “On leur donne quelques clés pour tirer pleinement profit de ce moment. Il faut comprendre les codes de la recherche d’emploi. On invite les jeunes à se concentrer sur leurs compétences, qu’ils doivent savoir présenter et valoriser, même s’ils ne répondent pas à la totalité des critères demandés par les entreprises. Un employeur peut renoncer à certains critères s’il fait une belle rencontre, avec une bonne posture et une vraie implication.”



La matinée s’est soldée par plusieurs promesses de stage et quelques perspectives d’embauche, et globalement un bon entraînement. Une enquête de satisfaction sera menée auprès des professionnels et des étudiants pour continuer à améliorer le dispositif.



Heilanie Ioane, 19 ans, élève de 1re année de BTS CCST : “Une super opportunité” “Je cherche un emploi pour l’année prochaine. J’ai déjà trouvé mon stage, vu que dans ma filière, on reste pendant deux ans dans la même entreprise. On a une feuille de route avec les rendez-vous sélectionnés. J’ai cinq entretiens programmés, et j’ai déjà repéré deux entreprises qui m’attirent beaucoup. C’est une super opportunité pour nous de pouvoir échanger directement avec autant de professionnels en si peu de temps. J’espère avoir de bons contacts pour la suite.”

Christina Coppenrath, directrice des ressources humaines du groupe Plastiserd : “Des élèves impliqués” “Nos quatre entreprises sont implantées dans la zone urbaine pour un total de 200 salariés. C’est notre deuxième participation. Nous revenons avec grand plaisir, car on est face à des élèves impliqués et sérieux, que ce soit pour la recherche d’emploi ou de stage. On garde tous les CV pour enregistrer leurs candidatures et les prévenir lorsqu’on aura des opportunités. Le fait que les élèves de 1re année aient déjà leurs périodes de stage pour l’an prochain, ça facilite l’organisation à notre niveau, surtout si on veut leur proposer un stage qui correspond à leur projet d’insertion professionnelle.”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 12 Mars 2025 à 17:02