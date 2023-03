​60 “car bass” contrôlés à Hitia’a o te Ra

Tahiti, le 28 février 2023 – Dans la nuit de samedi à dimanche, les gendarmes ont procédé au contrôle de 120 personnes et de 60 véhicules équipés de dispositifs ‟car bass”. Un délit a été relevé pour trouble à la tranquillité d’autrui par agression sonore avec saisie du matériel d’émission et d’amplification de la musique.



Dans un post diffusé mardi sur sa page Facebook, la gendarmerie indique qu'elle “poursuit son action déterminée dans la lutte contre les agressions sonores, et notamment les rassemblements de type ‘car bass’” qui sont une “source de nuisance importante régulièrement dénoncée par les riverains”. Dans la nuit de samedi à dimanche à Nivee sur la commune de Hitia’a o te Ra, une opération a donc mobilisé une trentaine gendarmes de la compagnie des îles du Vent ainsi qu’une équipe cynophile. Ces derniers ont procédé au contrôle de 120 personnes et de 60 véhicules équipés de dispositifs ‟car bass”. Un délit a été relevé pour trouble à la tranquillité d’autrui par agression sonore avec saisie du matériel d’émission et d’amplification de la musique.



Aux abords du site, les gendarmes ont également procédé à des contrôles de police de la route avec notamment 70 dépistages de l’alcoolémie et 10 dépistages de stupéfiants. Vingt infractions ont été relevées dont 6 conduites sous influence de l’alcool, 1 défaut de permis de conduire, 1 défaut d’assurance. Huit immobilisations de véhicules ont été réalisées. Cinq procédures ont été diligentées pour détention et/ou usage de produits stupéfiants.

La gendarmerie rappelle par ailleurs que les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont passibles d'un an d'emprisonnement, de 1,8 million de Fcfp d'amende “et que l'ensemble du matériel ayant servi à commettre le délit peut être saisi, y compris le véhicule”.