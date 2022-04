​4 ans ferme pour 777 grammes d'ice

Tahiti, le 11 avril 2022 – Une femme de 53 ans, condamnée en août dernier pour l'importation de 27 grammes d'ice, a été présentée en comparution immédiate lundi pour répondre, cette fois, de l'importation de 777 grammes d'ice qu'elle s'était fait envoyer des États-Unis dans une friteuse par fret maritime. Elle a été condamnée à quatre ans de prison ferme.



Le tribunal correctionnel a jugé lundi une mère de famille de 53 ans poursuivie pour s'être fait envoyer 777 grammes dans une friteuse par fret maritime en provenance des États-Unis. La prévenue, qui exerçait auparavant dans le domaine de l'import-export, avait été interpellée en août dernier à l'aéroport de Tahiti Faa'a en possession de 27 grammes d'ice. Jugée, incarcérée puis placée sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette première importation, elle avait de nouveau été placée en garde à vue en février dernier. Les enquêteurs avaient en effet saisi 777 grammes d'ice cachés dans une friteuse que la prévenue s'était fait envoyer lors de son voyage en août par fret maritime.



Devant le tribunal correctionnel lundi pour s'expliquer sur ces 777 grammes d'ice, la mère de famille a indiqué qu'elle s'était rendue aux États-Unis pour faire des achats et ce, alors qu'elle traversait une période difficile sur “le plan personnel”. Expliquant qu'elle s'était mise à consommer de l'ice peu avant son voyage en Californie, la prévenue a soutenu qu'elle avait tout d'abord cherché une petite quantité à Venice Beach avant qu'un dealer lui propose une quantité plus importante. Face à ces explications, la présidente du tribunal lui a rappelé que lors de sa première interpellation, elle n'avait jamais dit aux enquêteurs ou au juge d'application des peines qu'en plus des 27 grammes en possession desquels elle avait été arrêtée, elle était en attente d'une quantité beaucoup plus importante. Après en avoir délibéré, le tribunal l'a condamnée à quatre ans de prison ferme assortis d'une amende douanière de 210 millions de Fcfp.