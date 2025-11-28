

​30,9 kg de cocaïne saisis au port de Papeete

Tahiti, le 2 décembre 2025 – Le 18 novembre, 30,9 kg de cocaïne ont été saisis par les agents des douanes au port de Papeete, annonce le haut-commissariat. Des investigations approfondies dans plusieurs conteneurs ont révélé la présence de deux sacs contenant 27 pains de cocaïne, dont la valeur est estimée à 618 millions de francs sur le marché illicite. Cette saisie s’inscrit dans le cadre d’un travail de contrôle mené depuis plusieurs mois par les services douaniers de Polynésie sur les conteneurs à destination de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande.





C’est un nouveau coup porté au trafic de cocaïne transitant par la Polynésie française. Dans un communiqué transmis ce mardi matin aux médias, le haut-commissaire Alexandre Rochatte annonce la saisie de 30,9 kgs de cocaïne par les agents des douanes, le 18 novembre 2025, au port de Papeete. Des investigations approfondies dans plusieurs conteneurs ont révélé la présence de deux sacs disposés sur la cargaison. Ces sacs contenaient 27 pains de cocaïne conditionnés dans des paquets rectangulaires cellophanés. La pesée a révélé un poids total brut de 30,9 kg, dont la valeur est estimée à 618 millions de francs sur le marché illicite. Les produits saisis feront l’objet d’une destruction administrative.



“Cette saisie s'inscrit dans le cadre d’un travail de contrôle mené depuis plusieurs mois par les services douaniers de Polynésie sur les conteneurs à destination de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, souvent utilisés pour le transit de cocaïne en rip-off. Cette technique consiste à introduire des stupéfiants dans un conteneur à l’insu du destinataire, de l’expéditeur et du transporteur. Elle nécessite des complicités dans les plates-formes portuaires de départ et d’arrivée”, est-il précisé. Cette drogue n’était donc pas destinée au Fenua.



Cette saisie succède aux 142 kg du 29 mars 2025 et aux 89,7 kg du 8 juillet 2025 dans des circonstances quasiment identiques. “Elle marque un nouveau succès significatif pour les services de l’État dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants dans le Pacifique. Les agents de la direction régionale des douanes de Polynésie française réaffirment ainsi leur engagement dans la lutte contre les trafics illicites”, conclut le communiqué.



