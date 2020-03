​30 et 24 mois de prison ferme pour les dealers du "drive-in"

Le 25 février, suite à plusieurs dénonciations anonymes faisant état d’un point de vente de cannabis installé à Papeete à côté de deux établissements scolaires, les policiers de la DSP ont procédé à une perquisition au sein d’une maison située non loin du quartier de la Mission. Dans cette maison, les forces de l’ordre avaient mis la main sur 75 sachets de paka prêts à la revente, 238 000 Fcfp en numéraire et plus de 178 pipettes et bubbles. Des panneaux indiquant les heures d’ouverture du point de vente et le règlement des lieux avaient même été installés sur la devanture de la maison.Placés en garde à vue, l’homme et la femme, parents de six enfants, avaient immédiatement reconnu les faits. Le père de famille avait avoué qu’il vendait principalement à des jeunes lycées ou collégiens, une trentaine par jour, qui venaient "avant ou après" les cours. Entendue à son tour, la prévenue avait quant à elle évoqué 50 clients quotidiens en affirmant qu’elle leur demandait toujours s’ils étaient majeurs.Des bénéfices de ce trafic, qui aura duré du 1er janvier 2018 au 25 février 2020, les enquêteurs ont trouvé peu de traces hormis des sommes dépensées pour rénover la maison du couple. Idem pour le/ou les fournisseurs qui vendaient le paka au couple.Présentés en comparution immédiate lundi, les deux individus ont de nouveau reconnu les faits. Alors que le président du tribunal l’interrogeait sur la possibilité de vendre de l’ice, le prévenu a répondu qu’il était plus difficile d’en trouver que d’acquérir du paka, mais qu’il aurait effectivement pu en vendre.