​280 élèves-rameurs en compétition à Vairao

Tahiti, le 3 juin 2025 – La première édition de la Heiva Tama Va’a no Taiarapu a rassemblé quatre écoles de la Presqu’île. Coachés par les champions Hinatea Bernadino et Tane Mai, les élèves de Ahiti Tera, Ohi Teitei, Potii et Ahototeina ont visiblement pris goût à la rame, entre défi sportif et héritage culturel.





Entre la Tahiti Nui Va’a et la Vodafone Channel Race, les élèves de la Presqu’île avaient rendez-vous avec la première édition de la Heiva Tama Va’a no Taiarapu, ce mardi. Au total, 280 élèves du CE2 au CM2 issus de quatre écoles ont relevé le défi en va’a tau’ati (V12) au terme de dix séances d’entraînement.



Le top départ des sprints de 250 mètres a été donné vers 9 heures en face du quai de Vairao. Sur l’un des bateaux suiveurs, Maui Maamaatuaiahutapu, directeur des écoles Ahototeina de Teahupo’o et Ahiti Tera de Faaone, était aux premières loges pour encourager les élèves. “La pirogue, ça rassemble plein de valeurs morales : le tāhō’ē, l’effort, le respect. En classe, on voit l’évolution de nos élèves, qui sont plus calmes. On espère que cette activité va’a pourra être pérennisée”, confie-t-il.





Le retour du va’a

À la table des juges, Hinarava Matohi, conseillère pédagogique à la circonscription de Taiarapu, représentait l’inspecteur Pierre Chin Meun en mission aux Australes. “Cette première édition a été rendue possible par plusieurs acteurs : la DGEE, l’Usep, la CSSU, la mairie, les écoles, les parents d’élèves, les entraîneurs. Ça faisait une dizaine d’années qu’il n’y avait plus d’activité va’a dans nos écoles. Dès la rentrée prochaine, d’autres écoles vont se joindre à nous, notamment Toahotu, Pueu et Tautira. C’est un projet pédagogique qui intègre le sport, mais aussi la culture, les langues, les mathématiques”, explique la coordinatrice.



À mi-parcours des séries, les élèves ont malheureusement été coupés dans leur élan par des pluies diluviennes accompagnées de rafales de vent, qui ont sonné la fin de la compétition pour des raisons de sécurité. Le classement a été établi sur la base des temps obtenus, faute de finale. Toutes les écoles ont été récompensées lors de la remise des prix, qui s’est tenue à la salle omnisports de Vairao. En catégorie A comme en catégorie B, les équipes de Ahototeina et Potii se partagent le haut du podium. Le trophée perpétuel n’a pas été attribué cette année : il sera remis en jeu en 2026.



Dès la semaine prochaine, cap sur la Heiva Tama Hoe, course de va’a scolaire annuelle à plus grande échelle.



​Des coachs-champions Cette compétition avait une saveur particulière pour la rameuse multimédaillée Hinatea Bernadino. Titulaire d’un diplôme d’éducateur de va’a, elle vient d’ouvrir son école de rame à la Presqu’île, baptisée Teva Nui sur les conseils de son père, Rodo Bernadino. “On a voulu commencer avec les élèves de primaire : c’est un jeune public, donc il faut se laisser le temps pour travailler la synchronisation et les mouvements de base. On a réussi à les motiver à pratiquer une activité sportive sur l’eau grâce au va’a. On voit déjà une évolution par rapport au début. Si en plus, on peut leur transmettre notre passion, c’est positif !”, confie la jeune femme, épaulée par un autre champion et animateur, Tane Mai, rameur de Air Tahiti Va’a. En jet-ski et en V1, les deux coachs ont continué à conseiller les élèves entre chaque course. Le début d’une belle aventure : “On aimerait s’ouvrir à plus de monde avec les collèges, les lycées, les MFR et les CJA, qu’il ne faut pas oublier, et aussi les privés qui veulent se perfectionner et les touristes”.



