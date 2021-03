​263,8 millions de travaux sur les ex-aérodromes d’Etat

Tahiti, le 29 mars 2021 - Une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée à ADT a été conclue lundi pour l’exécution de trois programmes d’aménagement et travaux divers à mener sur les aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa.



Depuis la rétrocession par l’Etat de ces installations au Pays, la gestion des aérodromes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa est confiée à l’actuel gestionnaire de la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faa’a, la société Aéroport de Tahiti (ADT). Une convention de délégation de service public à titre précaire qui court jusqu’au 30 septembre 2022. C’est dans ce cadre, qu’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée à ADT a été conclue lundi pour l’exécution de trois programmes d’aménagement et travaux divers à mener sur ces aérodromes pour le compte du Pays : 134,8 millions de Fcfp doivent ainsi être invertis à Bora Bora, 114,3 millions à Raiatea et 14,7 millions de Fcfp à Rangiroa.



263,8 millions de Fcfp d’investissements qui ne représentent qu’une partie des travaux programmés, notamment à Raiatea et Rangiroa. La convention de rétrocession de ces installations au Pays s’accompagne en effet de la promesse d’une dotation spécifique de 950 millions de Fcfp (8 millions d'euros) allouée par l’Etat pour le "resurfaçage" de ces deux pistes. Des travaux qui sont prévus à Raiatea dès 2021 et début 2022 à Rangiroa. Ils feront l’objet d’une prochaine convention de maîtrise d’ouvrage déléguée à ADT.



Pour organiser la continuité d’exploitation de ces aérodromes au-delà du 30 septembre 2022, la Direction de l’aviation civile prépare un appel d’offres de délégation de service public (DSP) qui sera publié dans le courant du mois de juillet 2021.