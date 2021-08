​25 nouvelles professions pourront vacciner

En plus des médecins, des sages-femmes et des pharmaciens, le gouvernement a gonflé mercredi par arrêté la liste des professionnels habilités à réaliser un acte vaccinal dans le cadre de la gestion de la crise Covid. Ainsi 25 nouvelles catégories de professionnels sont dorénavant habilitées à réaliser une vaccination, en plus des étudiants inscrits en filières de santé (médecine, pharmacie, maïeutique, soins infirmiers, odontologie, masso-kinésithérapie).Peuvent dorénavant réaliser une vaccination contre le Covid, après formation si besoin par la direction de la santé, les vétérinaires, sapeur-pompiers, les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les préparateurs en pharmacie, les détenteurs de la formation premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2), les physiciens médicaux, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat, les ambulanciers, les masseurs kinésithérapeutes, les pédicures podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, mais également les audioprothésistes, les diététiciens, les opticiens-lunetiers, les orthoprothésistes, les podo-orthésistes, les ocularistes, les orthopédistes et les assistants dentaires.Comme l’expliquait mercredi le gouvernement par communiqué, cette mesure est prise afin de pouvoir répondre à l’augmentation de la demande attendue avec l’application de la loi sur l’obligation vaccinale, dont l' arrêté d'application a été publié jeudi.