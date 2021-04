​22 nouveaux capitaines sur le lagon de Bora Bora

Bora Bora, le 30 avril 2021 - Une société de bateau école s'est déplacée depuis Tahiti jusqu'à Bora Bora pour permettre aux habitants de l'île de passer leur permis côtier. Pas moins de 22 stagiaires ont pu suivre la formation. Ils ont tous obtenu leur précieux sésame.



Du 16 avril au 29 avril, la société Moana Boat School de Tahiti, a fait le déplacement, bateau et moniteurs compris, jusqu'à Bora Bora pour proposer une formation au passage du permis côtier à Bora Bora. 22 stagiaires âgés entre 17 et 40 ans, s'y sont inscrits.

Après deux semaines de cours, les examens se sont déroulés mercredi pour la partie théorie et jeudi pour la partie pratique, devant les moniteurs et l’examinateur.



Le permis côtier, qui permet de naviguer jusqu’à 5 000 milles d’un abri, est destiné à la navigation de plaisance. Il est nécessaire notamment aux personnes qui se rendent sur les motu, comme souvent sur la Perle du Pacifique. Pour la théorie, la formation s'est adaptée aux disponibilités de chacun en journée jusqu’en soirée. Pendant ces cours, les stagiaires apprennent, essentiellement le balisage, la sécurité c’est-à-dire comment se signaler en cas de détresse ainsi que les piquets propres à la Polynésie française. Dans la pratique, les candidats doivent répondre aux questions de sécurité, savoir récupérer une personne à la mer, maintenir le bateau droit, faire une prise de coffre (attacher un bateau sur un poito par exemple) et évidement maîtriser la conduite et l’accostage.



Le formateur Heremoana Marii, est satisfait de l'opération : “La formation s’est bien passée, la pratique c’est facile puisque la plupart des stagiaires savent déjà piloter un bateau (...) C’est comme à l’école, il y a une bonne ambiance, mais parfois quelques perturbateurs. Mais ils sont attentifs et disciplinés car ils veulent leurs permis. Certains adultes parfois ne m’écoutent pas, peut-être parce que je suis jeune formateur”?