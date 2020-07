​20 premiers gagnants du jeu "Be Happy"

Cinq bons de carburant de 10 000 francs offerts par Pacific Petroleum (Shell), remportés par Augustine Hatitio, Dolores Ah Sing, Stéphanie Hatitio, Antoine Faatau, et Ofemana Thunot ;

Cinq bons d’achat de 10 000 francs chez Hyper U dont vont pouvoir profiter Heimea Charles, Louis Natiki, Ericka Faatau, Raanui Raiau et Sylvie Mapu ;

Cinq pochettes cadeau de tickets à gratter de la Pacifique des Jeux, là encore pour une valeur de 10.000 francs. Ils ont été gagnés par Gérard Dumond, Vanina Hill, Nanua Taerea, Lorea Tehaai et Taina Metua ;

Cinq packs Vodafone d’une valeur de 49 500 francs chacun. Ils contiennent une carte prépayée Vodacard 650, une Vodacard Internet de 2Go, ainsi qu’un téléphone Blackview A60. Ils ont été reçus par André Poetai, Raihau White, Nuuarii Choung Fat, Lisette Hulot, et Toofa Vaiho ;

Cinq participations au Méga tirage du 28 août pour Noelyne Tetauira, Thierry Bernardino, Christian Won Po, Marcel Tauira et Geneviève Maono.

Un "méga combo" composé d’1 Suzuki Celerio et d'1 Jet Sea Doo tout équipé, offerts par Nautisport et la Pacifique des Jeux, pour une valeur totale de 3 millions de Fcfp ;

Un caddie Hyper U d’une valeur de 100 000 Fcfp ;

Une pochette cadeau de tickets à gratter d’une valeur de 100 000 Fcfp et une autre de 15 000 Fcfp ;

Un smartphone Samsung A51 avec un abonnement prestige 8h d’un an offert par Vodafone ;

Un bon de carburant Pacific Petroleum d’une valeur de 100 000 Fcfp ;

Parmi les lots distribués lors de ce premier tirage :Le jeu concours est loin d’être fini. De nouveaux tirages auront lieu les 23 et 30 août, puis les 6, 13 et 20 septembre, toujours en direct sur Radio 1 et Tiare FM et en présence des organisateur et partenaires. Le "Méga tirage au sort" aura lieu quant à lui le 28 septembre, en direct sur TNTV. Un grand final, pour le concours « Be Happy », avec de très gros lots à gagner :Pour tenter sa chance, il suffit de remplir le bulletin disponible dans le quotidien Tahiti Infos et dans les points de vente de La Pacifique Des Jeux et de joindre 5 tickets non gagnants de jeux à gratter (sauf Numéro Fétiche). Le tout doit être déposé dans une urne présente dans les points de vente participants ou dans l’urne mobile de la Caravane du Tiurai.