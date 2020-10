​2 898 plants de cannabis saisis à Huahine

Tahiti, le 12 octobre 2020 - La gendarmerie a procédé à la saisie de 2 898 plants de cannabis lors d’une vaste opération de recherche conduite durant trois jours à Huahine la semaine dernière. Au cours de l'une des saisies, les militaires ont été pris à partie par les cultivateurs.



2 898 plants de cannabis ont été saisis la semaine dernière par la gendarmerie lors d’une vaste opération de recherche conduite du mardi 6 au jeudi 8 octobre inclus sur l’île de Huahine, indique un communiqué diffusé lundi par le Parquet de Papeete.



Ces recherches ont mobilisé les 6 gendarmes de la brigade locale, épaulés par 8 militaires dépêchés de Tahiti et par des réservistes. Pendant 3 jours ils ont procédé à un quadrillage de l’île et des motu. Une quinzaine de cultivateurs ont ainsi été identifiés. Les mis en cause dans le cadre de cette opération feront l’objet de procédures judiciaires, sous l’autorité du procureur de la République de Papeete.



Embuscade



Au cours de l’une de ces opérations, jeudi soir, plusieurs individus se sont opposés à l’action de la gendarmerie en leur jetant des projectiles. Un militaire a été légèrement blessé lors de cette échauffourée. Cinq individus ont été interpellés. Les auteurs de l'embuscade ont été déférés au parquet pour être jugés à l'audience de comparution immédiate de ce lundi.