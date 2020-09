​2 000 gels pour dix écoles de Faa'a en difficulté budgétaire

Tahiti, le 14 septembre 2020 - La fédération des associations de parents d'élèves et la société d'importation de gel hydroalcoolique Yzy Tahiti ont organisé la distribution de 2 000 flacons à dix écoles du Réseaux d'éducation prioritaire renforcée à Faa'a. Soit une cinquantaine de cartons d'une valeur totale de 700 000 francs.



Moins sollicités que le masque, il reste une dépense nouvelle pour les foyers en difficulté. A raison de six utilisations par jour en moyenne, un gel hydroalcoolique de 100 à 200 millilitres est consommé en moyenne en un mois. « Il faut respecter les mesures barrières et briser la chaîne de transmission dans les écoles, mais pour les familles contraintes de fournir du gel est des savons en plus des masques, c'est un budget » reconnaît Tepuanui Snow, président de la fédération des associations de parents d'élèves de l'enseignement public (FAPEEP). Aussi lorsque son vieil ami, Steve Sanne, gérant de la société Yzy Tahiti, lui propose un don de 50 cartons pour un total de 2 000 flacons de gel hydroalcoolique pour les écoles, les Réseaux d'éducation prioritaire renforcée (REP+) s'imposent comme bénéficiaires.



« Ma femme est enseignante à Toata, j'étais marquée par ses difficultés à s'approvisionner en masques et en gel, et comme j'avais reçu une grosse commande de gel et qu'en parallèle la demande diminue, j'avais du stock » raconte Steve. Un stock dont les établissements en difficulté budgétaire pourraient faire bon usage. Le patron se tourne donc vers la fédération et son réseau de parents d'élèves.



Les Rep+ de Papara, prochains bénéficiaires



Pour les écoles REP+ qui concentrent les difficultés sociales, avec de fortes incidences sur la réussite scolaire, les lots de gel soulagent sans aucun doute le portefeuille. D'une valeur totale de 700 000 francs, les flacons de 100 et de 250 millilitres, seront dispatchés dans une dizaine d'écoles REP+ de Faa'a. « Merci d'avoir pensé à nous » répond Purea Atea, tavana suppléante de l'éducation. Autour d'elle, les associations de parents d'élèves lui font écho de leur reconnaissance. L'école maternelle de Verotia, sur les hauteurs de Puurai, recevra les premiers lots : deux cartons pour un environ 70 flacons.



La fédération profite de l'opération pour distribuer au passage le guide des parents d'élèves, édité à 25 000 exemplaires, il regroupe toutes les informations sur le fonctionnement de l'école, et les aides disponibles, « y compris sur les questions sanitaires », avec un volet sur l'ensemble du tissu associatif. Pour la prochaine opération de distribution, la fédération vise cette fois les Rep+ de Papara. Présent pour la cérémonie de remis du don, Oscar Temaru a longuement remercié la société et la fédération. Rebondissant à l'annonce des deux premières victimes du Covid19, il conclura en soulignant que « la santé c'est d'abord une question d'éducation, qui commence à la maison. C'est l'affaire de chacun de nous, le taote c'est après pour soigner les symptômes. »