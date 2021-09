​170 millions la révision des "24 000 heures" à la centrale Martin

Tahiti, le 8 septembre 2021 - EDT a terminé la révision des 24 000 heures du deuxième des huit groupes de la centrale Martin de la Punaruu pour un investissement total de 170 millions de Fcfp.



EDT a annoncé mercredi la fin de six mois de travaux de révision du deuxième des huit moteurs de la centrale Martin située à la Punaruu. Le groupe "GP2", c'est son petit nom, vient de passer six mois de travaux mobilisant une trentaine d'employés pour une révision à l’issue d’un cycle de "24 000 heures d’usage". Révision qui permet de garantir la fiabilité du moteur tous les quatre à six ans. Coût de l'opération : la bagatelle de 170 millions de Fcfp… Le producteur d'électricité annonce également l'autre révision à venir des "6 000 heures" du troisième des huit moteurs de la centrale, le "GP3" donc. Cinq semaines de travaux et 20 millions de Fcfp sont à prévoir pour cette autre révision.



Des opérations financièrement lourdes, sur lesquelles EDT est particulièrement enclin à communiquer depuis le débat aussi médiatisé que politisé, en 2018, sur la loi du Pays sur le contrôle des sommes provisionnées par les concessionnaires pour le renouvellement des ouvrages confiés par le Pays dans ses concessions. Un texte préparé sur mesure pour EDT à l'époque. Et auquel le concessionnaire semble aujourd'hui répondre au Pays par voix de communiqué : Oui, cet argent est bien utilisé.