​170 bébés tortues naissent à Moorea

C’est dans une autre zone de Moorea, sur le motu du Cocobeach que d’autres émergentes sont nées le 6 mars. Là encore, le nid était sous la protection de Te mana o te moana et sous la surveillance du gardien des lieux et des riverains, qui veillaient à éloigner les prédateurs, notamment les chiens errants. Cette fois, ce sont 80 émergentes qui ont été récupérées et relâchées près du platier par les riverains du motu.



Tous ces bébés tortues vont à présent grandir lentement. Ils atteindront leur maturité sexuelle à partir de 25-30 ans, et les pontes les plus importantes interviendront dans 40 ans. Parmi ces tortues, environ une sur mille reviendra pondre à son tour à l’endroit où elle est née.