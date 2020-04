​150 sans-abri confinés en centre d’accueil

Tahiti, le 9 avril 2020 - La direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) a dépensé près de 6 millions de Fcfp pour l’accueil des 150 sans-abri maintenus en confinement dans les cinq centres de la zone urbaine.



La direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) a investi 5,93 millions de Fcfp pour l’équipement en urgence des cinq centres d’accueil aménagés, depuis fin mars, pour mettre en confinement les sans-abri de l’agglomération urbaine, indique une présentation faite en Conseil des ministres mercredi dernier.



Cette dépense a servi à l’achat de matelas, du nécessaire de couchage et de produits d’hygiène pour les 150 sans-abri hébergés, pendant la période de confinement général.



Les structures d’accueil ont été mises à disposition avec le concours des municipalités, des services du Pays, des associations et des confessions religieuses. Il s’agit des salles omnisports Bambridge et Ateivi, d’une salle mise à disposition par l’Eglise protestante à Pirae, de locaux au sein du lycée Paul Gauguin, en plus du centre d’hébergement d’urgence de Tipaerui.



Le service des affaires sociales constate une stabilisation du nombre de personnes sans-abri confinées. Une cellule de coordination est constituée pour organiser l’effort les agents de santé, les agents communaux de Papeete et les travailleurs sociaux de la DSFE qui interviennent chaque jour auprès de ce public vulnérable.