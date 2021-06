​1,4 milliard de Fcfp de défisc’ pour le Terevau Piti

Tahiti, le 31 mai 2021 - La société Terevau piti a reçu une aide fiscale de l’État de l’ordre de 1,4 milliard pour son monocoque de 77 mètres.



La société Terevau piti a reçu le soutien fiscal de l’État pour l’acquisition de son ferry, annonce le haut-commissariat dans un communiqué. Sur un investissement de 3,2 milliards Fcfp, le montant de l’aide fiscale consentie s’élève à 1,4 milliard de Fcfp. “Avec l’agrément accordé, l’État concourt à la création de 27 emplois” souligne le communiqué. Le monocoque de 77 mètres de long est arrivé mercredi 26 mai au port de Papeete. Si le navire assurera le transport de passagers, de véhicules et de fret entre Tahiti et Moorea, il a également vocation à effectuer une dizaine de voyages par an vers les Raromatai. De quoi compléter la desserte maritime de l’archipel aux côtés de l’Apetahi express du groupe Degage.