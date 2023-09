​1200 pieds de paka détruits à Papara

Tahiti, le 6 septembre 2023 - Une opération anti-stupéfiants, menée par le commandement de la gendarmerie, a abouti mercredi matin à la destruction de 1216 pieds de paka à Papara.



Au cours d'une opération anti-stupéfiants dirigée par le commandement de la gendarmerie, 1216 pieds de cannabis ont été détruits et 330 grammes d'herbe de cannabis ont été saisis mercredi matin à Papara. Deux personnes ont été placées en garde-à-vue, et neuf autres personnes ont été convoquées ultérieurement pour être entendues en qualité de mis en cause.



Tel que le précise le commandement de la gendarmerie, cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de sa stratégie anti-stupéfiants qui comprend quatre axes: "le renforcement de la détection des conduites sous l'emprise de produits stupéfiants, la destruction des plantations, le harcèlement des points de deal et le démantèlement des réseaux."



Depuis le début de l'année 2023, plus de 19 000 pieds de cannabis ont été détruits et 275 personnes mises en cause.