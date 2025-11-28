

​1056 conseillers à élire aux municipales 2026

Tahiti le 2 décembre 2025. Les électeurs sont appelés à élire 1.056 conseillers municipaux les 15 et 22 mars 2026.



Le premier tour de l’élection se déroulera le dimanche 15 mars 2026. Si nécessaire, un second tour de scrutin aura lieu le dimanche 22 mars 2026. Ces dates ont été fixées par le décret n°2025-848 du 27 août 2025, publié au journal officiel de Polynésie française (JOPF) le 6 octobre dernier.



Le nombre des conseillers municipaux à élire par commune est défini par l’arrêté n°HC/554/DIRAJ/BRE du 6 octobre 2025, publié au JOPF le 8 octobre. Cet arrêté précise le nombre de sièges à pourvoir par commune associée.



Deux modes de scrutin seront mis en œuvre pour les élections 2026. Pour les communes de moins de 1.000 habitants, les candidats seront élus au scrutin plurinominal majoritaire.



Ils présenteront une candidature individuelle. Ceux qui le souhaitent pourront déclarer une candidature dite « groupée » et mettre à disposition des électeurs un bulletin de vote unique.



Les électeurs voteront pour les candidats de leur choix et auront la possibilité de procéder par panachage, en barrant ou en ajoutant sur leur bulletin les noms de candidats.



Pour être élu au premier tour de scrutin, un candidat devra recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits sur la liste électorale. S’il est nécessaire de procéder à un second tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre de votants.



Ce mode de scrutin concerne les communes de Raivavae, Rapa, Rimatara, Fatu-Hiva, Tahuata et Ua Huka.



Dans les communes de 1.000 habitants et plus, le mode de scrutin de liste paritaire proportionnel s’appliquera.

Les déclarations de candidatures des listes feront apparaître l’ordre des candidats en respectant l’alternance stricte entre les candidats de chaque sexe. Il sera possible d’ajouter un ou deux candidats de plus que le nombre de sièges à pourvoir.

La répartition des sièges sera effectuée au regard des suffrages recueillis par chaque liste. Elle prévoit l’attribution d’une prime majoritaire à la liste arrivant en tête, puis la répartition à la plus forte moyenne des sièges restant à attribuer.

La réforme issue de la loi n°2025-444 du 21 mai 2025, visant à harmoniser les modes de scrutin et à favoriser la parité dans les conseils municipaux, ne s’appliquera en Polynésie française que lors du renouvellement général des conseils municipaux prévu en 2032.

