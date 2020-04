​100 litres de komo saisis

Tahiti, le 28 avril 2020 - Plus de cent litres de komo puaka ont été saisis le 12 avril dernier à la Presqu’ile au sein du domicile d’un particulier. L’homme, qui pratiquait cette activité pour arrondir ses fins de mois, a écopé d’une contravention de cinquième classe.



La brigade territoriale (BT) de la gendarmerie de Taravao a procédé le 12 avril dernier à la saisie de 100 litres d’alcool frelaté chez un particulier, un trentenaire inconnu de la justice. Cette opération a été effectuée dans le cadre de l’interdiction totale de la vente d’alcool à la suite d’une réunion regroupant les principaux acteurs des forces de l’ordre et des milieux associatifs. Le mis en cause a écopé d’une amende de catégorie 5.