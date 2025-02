​1 500 foyers privés d’eau à Papeari

Tahiti, le 17 février 2025 – Le week-end dernier a été compliqué pour les usagers de Papeari, comme pour les agents du service hydraulique de Teva i Uta, qui ont réparé en urgence trois casses successives. L’adduction en eau a été rétablie ce lundi matin, mais la rénovation durable de l’ancienne conduite de Vaite reste suspendue à l’obtention des financements nécessaires.





Entre samedi et lundi, cinq à huit agents du service hydraulique de Teva i Uta ont enchaîné les interventions d’urgence de jour comme de nuit sur le réseau principal de Vaite, avec le soutien matériel de leurs homologues de Taiarapu-Est. Les trois casses successives n’ont laissé aucun répit aux équipes, ni aux riverains : la quasi-totalité de Papeari, soit 1 500 foyers, s’est retrouvée privée d’eau une bonne partie du week-end.



Les robinets sont à nouveau alimentés en eau depuis ce lundi matin avec une montée en pression progressive. Pour le maire de Teva i Uta, mobilisé sur le terrain pour soutenir ses techniciens et informer ses administrés, ce nouvel incident renforce l’urgence des travaux de rénovation à effectuer. Si l’essentiel du réseau des plaines de Papeari a déjà été remis à neuf, cette portion en fibrociment vieille de plus de cinquante ans reste en attente de financements pour un renouvellement en plastique résistant (PEHD). “Il y a 7 km de tuyauterie à changer au niveau de la descente du réseau principal, où l’on capte l’eau dans la vallée Vaite pour l’amener jusqu’à la route de ceinture. Ce dossier technique existe depuis cinq ans et coûte plus d’un milliard de francs, mais nous n’avons pas encore réussi à le faire financer par les dispositifs de l’État et du Pays”, déplore Tearii Alpha.



​Des tuyaux à rénover... et à déplacer

Avec le soutien du Syndicat pour la promotion des communes (SPCPF), le dossier a été divisé en deux phases de 700 millions de francs chacune. Cette stratégie n’a pas été payante lors de la première commission de 2025, mais un nouveau dépôt de demande de subvention se profile.



Il faut dire que cette partie du réseau fait face à une situation “exceptionnelle”, avec laquelle les agents doivent composer lors de leurs interventions. “La servitude où passaient les tuyaux a bougé : sur 1,5 km, les jardins et les maisons ont été établis sur l’ancienne servitude. Les réparations se font donc dans les cours, et souvent sous les maisons en adoptant la technique du chemisage : on fait passer le nouveau tuyau dans l’ancien pour éviter de créer une tranchée et de casser les bâtisses existantes. C’est une opération temporaire : nous avons conscience qu’il faut déplacer définitivement la tranchée vers la nouvelle servitude”, conclut le tāvana. Tearii Alpha rencontrera le haut-commissaire Éric Spitz, cette semaine, et le président Moetai Brotherson, la semaine prochaine, pour leur exposer la situation.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 17 Février 2025 à 16:21 | Lu 920 fois