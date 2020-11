​ Une messe commune pour deux enterrements

Bora Bora, le 16 novembre 2020 – Cet après-midi, toute l’île étaient empreinte d’émotion lors de la messe et des enterrements des deux jeunes décédés la veille dans un accident de la circulation.



Une messe en l’honneur des deux enfants décédés dimanche a été organisée chez un membre de la famille à Faanui en présence du pasteur, de ses diacres et des élus du conseil municipal.

Après l’office religieux, les cercueils des deux cousins de 11 et 12 ans ont été escortés par la police municipale. En raison de la crise sanitaire et des mesures qui l’accompagnent, les gestes barrières comme la distanciation ont été respectés sous l’œil bienveillant de la gendarmerie qui n’a pas toléré plus de 50 personnes par cérémonie.

Samuel, 12 ans, est enterré aujourd'hui à Vairupe au domicile de ses parents dans la vallée de Matahoa tandis que Dimitri a été conduit au même moment de l'autre côté de l'île, chez ses parents.