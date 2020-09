​ Une étudiante agressée à l’UPF

Tahiti, le 18 septembre 2020 - Une étudiante de l’UPF a été victime d’une tentative de vol à l’arrachée jeudi soir alors qu’elle se trouvait dans les escaliers menant au Centre d’hébergement étudiant (CHE) d’Outumaoro. Le président de l’UPF s’est rendu sur place vendredi matin pour annoncer des mesures visant à « sécuriser le secteur ». L’enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Faa’a.



Une jeune femme, étudiante à l’Université de la Polynésie française (UPF), a été victime jeudi soir d’une tentative de vol à l’arrachée commise par deux individus, alors qu’elle se trouvait dans l’escalier peu éclairé qui relie l’université au Centre d’hébergement étudiant (CHE). Dans un communiqué publié sur le site de l'UPF, son président a indiqué qu’il s’était rendu sur les lieux vendredi matin et qu’une « sécurisation du secteur » allait être mise en place. Désormais, le portail menant au CHE sera fermé de 18h30 à six heures du matin. La zone sera débroussaillée afin de « limiter les endroits de dissimulation». Les rondes des vigiles seront « intensifiées » et des lampadaires seront mis en place dans l’escalier où a eu lieu l’agression. Dans ce document, le président de l’UPF a également condamné cet « acte de malveillance », et a apporté son « soutien » à l’étudiante touchée.



La jeune femme a porté plainte vendredi matin pour « tentative de vol à l’arrachée ». L’enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Faa’a.