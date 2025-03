​[Publireportage] Orivai : les conteneurs réinventés de Carmelo Ebb

Tahiti, le 18 mars 2025 - Entre audace et innovation, Carmelo Ebb révolutionne le marché polynésien avec Orivai Container. Son pari sur les conteneurs modulaires transforme les usages et répond à un besoin croissant.





Rien ne prédestinait Carmelo Ebb à devenir un acteur du marché des conteneurs. Après un BTS en électronique à Cannes, en Métropole, il entame une carrière prometteuse à l’Office des postes et télécommunications (OPT) en 1995. Rapidement promu attaché commercial grand compte, il gère un vaste portefeuille de clients. Mais en 2022, guidé par une soif d’indépendance et d’innovation, il quitte tout pour se lancer dans l’entrepreneuriat. “Je suis passé de la fibre optique au conteneur. Et je suis passé bien sûr de salarié à entrepreneur. Mais il fallait beaucoup de volonté”, explique-t-il.



Ses premiers pas dans le secteur privé sont marqués par une expérience dans la conciergerie Airbnb, un projet qui, bien que prometteur, ne rencontre pas le succès escompté. Carmelo Ebb ne cache pas que “c’était dur”.



Mais c'est en cherchant un abri de jardin pour son usage personnel que l’idée d’Orivai Container germe dans son esprit. Face à l’absence de solutions locales adaptées, il explore le marché international et découvre un concept de conteneurs en kit qu'il décide d’importer en Polynésie. Mais il préfère garder secrète l’origine de son fournisseur.

Une stratégie commerciale efficace et un engagement local Lancé en 2024, Orivai Container, qui tient son nom de sa petite-fille, propose des conteneurs robustes, pratiques et esthétiques pour le stockage et l’aménagement d’espaces professionnels. Contrairement aux conteneurs maritimes traditionnels de 20 ou 40 pieds, les modèles importés par Carmelo sont disponibles en dimensions plus modulables : 2m x 2m, 2m x 4m et bientôt 4m x 4m.



Fabriqués en acier galvanisé, ils résistent aux conditions climatiques locales, notamment l’air marin chargé en sel. “Pour une meilleure durabilité, le constructeur m'a recommandé de mettre une peinture antirouille également à l'extérieur”, souligne Carmelo. Les conteneurs, livrés en kit, peuvent être montés facilement grâce à un guide détaillé, mais pour ceux qui préfèrent un service clé en main, le gérant fait appel à des artisans polynésiens pour la livraison et l’installation. Fervent défenseur de l’économie locale, il privilégie des collaborations avec des transporteurs et artisans du territoire. “Je favorise ainsi un cercle vertueux où chacun bénéficie de cette nouvelle dynamique”, insiste Carmelo Ebb.



L’originalité de la société repose aussi dans la diversification des usages de ses produits. Si le stockage reste la fonction principale, certains modèles sont adaptés pour des projets commerciaux tels que des roulottes alimentaires, des billetteries ou encore des espaces d’accueil. “Mais attention, il ne s’agit pas de maisons”, tient-il à rappeler.

Un avenir ambitieux Pour développer sa notoriété, Carmelo mise sur le digital. Présence active sur les réseaux sociaux, publicités ciblées, promotions attractives (jusqu’à 15% de réduction dans le cadre d'un déstockage) … autant de leviers qui lui permettent d’attirer une clientèle variée. Le succès est immédiat : son premier stock, arrivé en 2024, est écoulé en quelques mois.



Malgré un contexte économique incertain, l’entrepreneur voit grand. Son objectif ? Stabiliser et développer Orivai Container en diversifiant son offre et en attirant des grands comptes comme les collectivités et les entreprises d’envergure.



“Il faut se battre. Si tu veux arriver à quelque chose, tu es obligé de te battre, d’être positif et de ne pas lâcher. Comme en sport, tu t’entraînes pour y arriver”, admet cet ancien athlète. “J'ai l'esprit de compétiteur. J'ai fait du triathlon, du cyclisme, du waterman. Je pense que si tu n'as pas cet esprit de compétiteur, tu as peut-être tendance à lâcher un peu. En revanche, si tu te donnes les moyens, tu peux arriver très haut.”



Déterminé et pragmatique, Carmelo Ebb considère l’entrepreneuriat comme une voie d’épanouissement, et de liberté. Son parcours, marqué par des choix audacieux et une capacité d’adaptation hors du commun, fait de lui un exemple inspirant pour la nouvelle génération d’entrepreneurs polynésiens.

Rédigé par Publireportage le Mardi 18 Mars 2025 à 17:08 | Lu 1084 fois