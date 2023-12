​“Je suis sereine”, déclare Teura Iriti

Tahiti, le 20 décembre 2023 – Placée en garde à vue mardi matin dans les locaux de la section de recherches dans le cadre de l'enquête ouverte suite à la plainte de Philip Schyle, Teura Iriti se dit “sereine” et assure que l'important est que les enquêteurs aient les “réponses aux questions qu'ils se posent”.



Convoquée dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie de Papeete, la tāvana de Arue, Teura Iriti a été placée en garde à vue mardi matin durant quelques heures dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte suite au dépôt de plainte, en avril 2022, de l'ancien maire de la commune, Philip Schyle, qui avait dénoncé des faits de “favoritisme” et “prise illégale d'intérêts”.



À l'époque, l'ancien tāvana avait porté plainte contre Teura Iriti et son ex-deuxième adjointe Yolande Bennett en expliquant que des contrats de “prestations sportives sur la commune de Arue” avaient été passés pour “près de 2,5 millions de francs” entre la mairie et celui qui était alors ministre des Sports, Naea Bennett, ce dernier étant le fils de Yolande Bennet – déjà rendue inéligible par le conseil d'État en novembre 2021 pour fraudes aux procurations – et du nouvel adjoint de Arue en charge des sports, Errol Bennett.



Plainte contre plainte



Alors que plusieurs membres du conseil municipal ont également été entendus par les gendarmes dans le cadre de cette affaire, Teura Iriti a expliqué à Tahiti Infos mercredi qu'elle était tout à fait “sereine”, qu'elle “s'attendait à cette audition” et que “l'essentiel' est que les enquêteurs aient les réponses aux questions qu'ils se posent”.



Rappelons par ailleurs qu'en juillet dernier, le parquet de Papeete avait ordonné le renvoi en correctionnelle de Philip Schyle pour prise illégale d'intérêts dans l'affaire de l'association Tetiaroa Royal Race. C'est Teura Iriti qui avait, en octobre 2020, déposé deux plaintes pour dénoncer le fait que la commune avait accordé deux subventions de cinq et six millions de francs à l'association Tetiaroa Royal Race. Association au sein de laquelle travaillaient plusieurs élus municipaux dont Jena Punaa Demary, son mari étant trésorier de l'association qui avait été créée pour l'organisation de cette course de 120 km entre Arue et l’atoll voisin de Tetiaroa.