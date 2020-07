​ Covid-19 : Piqûre de rappel pour les contrevenants

Tahiti, le 10 juillet 2020 - Le procureur général près la cour d’appel de Papeete, Thomas Pison, a tenu une conférence de presse vendredi pour rappeler aux personnes qui ont été verbalisées pour des infractions liées au Covid-19 qu’elles seront exemptées de poursuites pénales et d’amendes si elles versent 5000 Fcfp à la Croix-Rouge. Les contrevenants concernées ont jusqu’au 31 août pour effectuer ce geste.



Durant le confinement en Polynésie française, plus de 7 000 personnes avaient été verbalisées car elles ne respectaient pas les mesures de confinement ou de couvre-feu et encourent pour certaines des amendes pouvant aller jusqu’à 89 400 Fcfp. Face au nombre de personnes verbalisées, la justice avait décidé le 18 mai dernier de la mise en place d’une politique pénale dont la philosophie est de « réparer l’incivisme par la solidarité ». Il était donc donné la possibilité à toute personne ayant été verbalisée entre le 20 mars et le 27 avril pour ne pas avoir respecté les mesures de confinement ou de couvre-feu, de faire un don de 5000 Fcfp à la Croix-Rouge pour être exempté de poursuites pénales.



Lors d’une conférence de presse vendredi, le procureur général près la cour d’appel de Papeete, Thomas Pison et l’initiatrice de cette politique pénale originale, l’avocat général Brigitte Angibaud, ont tenu une conférence de presse pour rappeler aux contrevenants qu’ils avaient jusqu’au 31 août prochain pour verser 5000 Fcfp à la Croix-rouge. Tel que l’a rappelé le procureur général, « quand un individu a été arrêté au bord de la route par la gendarmerie ou la police, un procès-verbal a été rédigé et aucune copie ne lui a été remise. Cela est conforme à la procédure. L’absence de copie n’enlève en rien à la réalité de la contravention et les gens doivent payer. » Il appartient donc aux contrevenants de faire la démarche volontaire auprès de la Croix-Rouge avant le 31 août.



Afin de sensibiliser les « oublieux », une campagne de SMS a été mise en place avec Vini et Vodafone. Radio 1 diffusera également des messages réguliers de rappel sur ses ondes. Enfin, le message sera aussi relayé par les églises.