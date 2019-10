Le public scolaire est visé en vertu d’un principe que les parents connaissent bien, pour en avoir certainement déjà un jour été la cible. Qui n’a pas honteusement fini par boucler sa ceinture après avoir été la cible d’une remarque innocente venant du passager arrière ? Comme l’explique Anne-Laure Dautry, la chef du service des sécurités au haut-commissariat, organisatrice de la manifestation, "on a voulu leur donner une teinture particulière autour de la sécurité routière, compte tenu du contexte. On a voulu développer et adapter des animations qui soient adaptées aux plus jeunes. (…) Ce sont des influenceurs redoutables, dans une voiture. C'est vraiment un pari sur l'avenir. On n'aura peut-être pas des résultats tout de suite, mais j'escompte qu'on les aura un jour."



Même objectif au stand de la Direction de la protection civile, comme l’explique sur place le commandant Pierre Michel : "Nous habitons sur un territoire à risque cyclonique et tsunami pour lesquels il faut être préparé et savoir réagir en cas d’alerte. Notre objectif aujourd’hui est de leur transmettre un certain nombre d’éléments, qu’ils pourront transmettre à leurs parents et au reste de la famille. Chez les adultes, il y a souvent des comportements établis qu’il est difficile de faire changer. En éduquant les jeunes, très tôt, cela permet qu’ils aient les bonnes pratiques à l’avenir, et éventuellement de les imposer dès aujourd’hui aux parents."



Les Journées de la sécurité ont été organisées par le haut-commissariat en collaboration avec la Direction générale des enseignements et de l’éducation (DGEE), qui a diffusé une invitation en début d’année. "Ce matin, on s’est organisé pour faciliter le déplacement. Nous avons souhaité pouvoir toucher un maximum d’élèves", souligne Thierry Delmas, le directeur de la DGEE qui partage ce même credo : "Les enfants sont des vecteurs de la prévention. Ils le sont entre eux mais aussi vis-à-vis des parents."