" Nous viendrons en force soutenir notre tavana Temaru au tribunal"

Le leader indépendantiste peut compter sur ses fidèles pour le soutenir dans cette épreuve judiciaire, dont le délibéré sera connu mardi matin. " Je pense qu'il va y avoir autant de monde le 10 septembre qu'en juin dernier pour soutenir Oscar Temaru. Que ceux qui veulent venir nous soutenir, viennent dans la paix et le calme. Je pense que nos militants vont venir de la Presqu'île et d'ailleurs, ils seront là dès 6 heures du matin (...). Après je ne sais plus combien d'années de procédure, c’est long pour condamner un homme moralement honnête, non corrompu. Je ne sais pas à quoi m'attendre (…). J'espère que cela va bien se passer (...) ", souligne Heinui Le Caill, secrétaire général adjoint du Tavini Huira'atira, qui connaîtra également son sort mardi.



Soutien partagé par un autre jeune cadre du parti bleu ciel, Steve Chailloux, secrétaire général adjoint du Tavini Huira'atira. " On sera bien sûr là nombreux mardi (…). On est dans l'expectative pour le délibéré de mardi, ça va être une annonce rapide. On sait bien que le procureur de la République avait assuré pendant le procès que Oscar Temaru était intellectuellement honnête, mais est-ce que cela suffira pour le relaxer, on verra bien ?".



Lors du procès qui s'est déroulé en juin dernier, le procureur de la République, Hervé Leroy, avait requis une peine d'amende de 5 millions de Fcfp à l'encontre du leader indépendantiste, mais pas d'inéligibilité. Un million d'amende avait été requis à l'encontre de Vito Maamaatuaiahutapu, 400 000 Fcfp d'amende assortis d'un sursis simple à l'encontre de Heinui Le Caill et enfin 10 millions d'amende et 10 millions en sursis avaient été requis contre Radio Tefana.