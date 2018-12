PAPEETE, le 18 décembre 2018- Belle initiative de la part de l’association Tamarii Mananui, qui a offert vendredi un après-midi de rêve à plus de 800 enfants de Tahiti au Grand théâtre de la Maison de la culture. Ils ont pu assister en effet en avant-première au gala de fin d’année du Centre de danse André Tschan de Florence Yhuel qui présentait « Casse noisette ».

C’est la première fois qu’une opération de cette ampleur était organisée par cette association qui entend promouvoir la culture, le sport à travers diverses actions caritatives.

Selon Mélanie Wong, présidente, « pas moins de 28 associations ont été sollicitées afin de réunir ces enfants défavorisés de tout Tahiti. Nous sommes heureux et fiers d’avoir pu leur offrir cet après-midi avec ce superbe spectacle » explique-t-elle. Soulignons évidemment que le Père Noël fut également de la partie et chaque enfant a pu repartir avec un goûter et des cadeaux !