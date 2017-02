Gâteau au yaourt zébré chocolat

1 Verser le contenu des pots de yaourts dans un bol afin de s'en servir comme mesures par la suite. Dans une jatte, battre les œufs. Ajouter le sucre et le sucre vanillé ainsi qu'une pincée de sel. Bien remuer à l'aide d'un fouet manuel.

2

Verser l'huile dans cette préparation. Remuer. Ajouter en deux fois la farine et la levure. Bien remuer à chaque fois.

3

Incorporer les deux yaourts à la pâte. La remuer vigoureusement pendant quelques minutes, la réussite de la recette en dépend. Verser dans un moule beurré et fariné la moitié de la pâte. Réserver l'autre moitié.

4

Pendant ce temps, faire fondre au bain marie le chocolat avec le lait. Lorsqu'il devient onctueux et lisse, le verser sur toute la surface de la pâte qui se trouve dans le moule.

5

Enfin, ajouter la partie réservée dans le moule.

Pour finir

Faire cuire thermostat 5-6 pendant une heure. En fin de cuisson, enfoncer la lame d'un couteau qui doit ressortir presque sèche.



